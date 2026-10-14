軍警待遇修法 不見政院版 在野批詐騙

立法院三讀通過「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」修正案，行政院以違反衡平性及預算為由聲請釋憲。今年四月朝野協商時，政院同意半年內補提修法，民眾黨立院黨團昨表示，半年時間將至，政院卻企圖以書面報告魚目混珠，形同詐騙。行政院長卓榮泰表示，希望待釋憲結果出來，或若各界無意見，可依此內容提出修法。

民眾黨團總召陳清龍表示，警察人員人事條例、軍人待遇條例，都是卓榮泰副署、賴清德總統公布的法律案，行政院至今拒絕依法編列預算執行。四月十五日朝野黨團協商達成共識，「行政院應在總預算案付委後半年內，提出有關警察人員人事條例、軍人待遇條例相關法律修正案」，眼見承諾就要到期，政院至今未提修正案，民進黨根本就是國家詐騙隊。

陳清龍說，政院九月廿四日向立法院提交「政府對強化軍公教保障之具體作為」書面報告，主要依據就是四月黨團協商結論辦理，協商結論明明寫法律修正案，結果政院用書面報告魚目混珠，把立法院當成三歲小孩在騙？

陳清龍昨天也在立法院會提出質詢，卓榮泰說，行政院已提出對軍警消人員待遇強化內容、且內容與修法內容相近，要先看軍公教待遇改善具體作為、過去經費使用程度。也不是像原修法採齊頭式保障，應注意軍公教之間的衡平性，綜合考慮職務類別、危險程度、勤務繁重，及消費者物價指數（ＣＰＩ）調整。