觀察站／韓國瑜苦口婆心 府院充耳不聞

立法院長韓國瑜在國慶大會致詞時脫稿批評行政院長卓榮泰「拒絕副署」，並語重心長勸賴清德總統、卓榮泰要解決立法院與行政院的對立，卓榮泰昨天強硬回擊指「不副署是被動且必要的做法」。府院鐵了心對抗到底，讓戰火綿延，朝野恐怕永遠沒有和解的一天。

賴清德總統二○二四年執政以來，韓國瑜以國會議長之姿，連續三年在國慶大典上不斷向賴政府拉高示警層級。第一年是期許國會改革立法、打造公開透明政府；第二年則用「堰塞湖」來示警台海戰爭、政黨惡鬥等威脅台灣發展；今年直接點名行政院屢次對立法院法案不副署、不執行，快成為憲政體制的負面示範。

韓國瑜與賴政府雙方在國慶日充滿濃濃煙硝味，昨日卓榮泰到立院備詢，立院議事由副院長江啟臣主持，韓國瑜、卓榮泰兩人一整天未碰到面，但卓榮泰回覆韓國瑜的國慶談話，似乎架空國會還講得冠冕堂皇，行政權獨大心態顯露無遺。

而回頭看看卓榮泰對立院三讀法案，動用了八次不副署手段，但往往選擇性不副署。例如政院認定財劃法、未來帳戶法案等侵害政院預算編列權，因此予以不副署；但對立院停砍年金法案就副署但聲請釋憲，也默許考試院開始補發差額，另外也對在野黨所推的無人機條例給予副署，形同副不副署也是「政院說了才算」。

卓榮泰曾自詡憲政守門員，卻不斷違反憲法精神，用不副署的非常軌手段與立法院火車對撞。即使韓國瑜不斷苦口婆心，府院仍「充耳不聞」，卓揆昨稱只要立院合法合憲審查法律與預算，政院就願意跟立院溝通，更是刻意持續與國會互槓。行政院長如此凌駕立法權，不只憲法學者搖頭，朝野政治僵局也更難解決。