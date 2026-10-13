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社工工會要求為毒品議題發言道歉 李彥秀：認同社工職能主張

中央社／ 台北13日電
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

針對國民黨立委李彥秀毒品議題發言，台北市社工職業工會副理事長沈曜逸今天批評，藍營扭曲公衛減害機制與社工專業，籲李彥秀道歉。李彥秀指出，完全認同「社工師全聯會」關於反毒政策以及社工職能的主張。

李彥秀透過新聞稿指出，她堅決反對民進黨台北市長參選人沈伯洋過去關於「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助」的主張。社工不是毒品提供者，更不應該傷害社工角色與職能及社區安全。

李彥秀表示，成癮防治與減害應該依循「醫療機構提供美沙冬替代治療」的現行作法，受治者須在院所內、由醫療人員目視下服藥完成。

李彥秀指出，社工是「社會安全網的守護者」，更是為黑暗點亮光明的人，她長期關注社工工作時間過長、壓力負荷過重、勞動條件不足等議題，爭取社工權益，對於基層社工的專業與付出，她非常感佩與敬重，社工的權益不應該成為政治鬥爭與抹黑的工具。

李彥秀日前表示，社區是大家每天在跳舞、運動的地方，未來卻可能變成社工人員提供毒品、藥物來治療成癮者的場所，對於社區來說是多大的危害。台北市社會工作人員職業工會不滿相關言論，前往李彥秀服務處抗議，要求李彥秀出面公開道歉。

台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸今天在臉書（Facebook）連發2文指出，在工會粉專或要求李彥秀道歉的文章底下，常看到有人質問為何不叫沈伯洋道歉，連台北市長蔣萬安與李彥秀都指稱是沈伯洋的文章造成恐慌，「我真的要昏倒，講這種話真的把社工當白痴。」

沈曜逸接受媒體電訪說明，有知識的人就會知道，公衛減害醫療系統是讓有心戒毒的人具「可近性」接受資源，對象是「協助想要戒毒的人」，「並不是給沒有吸毒的人發毒品給他們吸」。

沈曜逸再度點名李彥秀，全聯會聲明開宗明義要求道歉，「如果你真的認同是不是要好好道歉？還是你又只是在敷衍社會大眾說你認同，但實際上卻還是繼續製造不實言論，讓這些網路的人情緒動員起來，撕裂我們彼此的認識與理解？」批評此舉超級不負責任，更讓理性支持者無地自容。

社工 李彥秀 毒品 沈伯洋

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