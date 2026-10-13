IMF稱台灣為中國一省 外交部嚴正抗議並要求改正

國際貨幣基金公布最新經濟預測，將台灣列為中國一省。對此，外交部今天表達嚴正抗議及不滿，已請相關駐處持續進洽IMF，要求改正，並呼籲IMF應堅守中立，停止不當稱呼台灣。

國際貨幣基金（IMF）12日公布最新全球經濟預測，預估台灣今年實質國內生產毛額（Real GDP）成長率由4月的5.2%，大幅調升至全球少見的10.7%，但卻將台灣列為「中國一省」（Taiwan Province ofChina）。

對此，外交部晚間回覆中央社提問表示，外交部表達嚴正抗議及不滿，已請相關駐處持續進洽IMF，要求改正。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這已是國際社會公認事實與台海客觀現狀，只有台灣的民選政府，才能在IMF等多邊國際組織及機制中代表台灣2300萬人民。

外交部強調，台灣是全球第6大淨債權國，以及全球資本市場裡重要且穩定的資金提供國。台灣管理浮動匯率及控制通膨的成功經驗，將能為IMF注入關鍵力量，協助其應對未來全球挑戰。

外交部呼籲IMF應堅守中立，停止不當稱呼台灣，並儘速尋求適當方式接納台灣參與，以利台灣為IMF增進國際貨幣合作、穩定匯率及平衡國際貿易發展等宗旨做出具體貢獻。