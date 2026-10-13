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遭曹興誠點名四大惡人 徐巧芯反酸：承諾捐國防的錢兌現沒？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
聯電創辦人曹興誠。聯合報系資料照
聯電創辦人曹興誠。聯合報系資料照

聯電創辦人曹興誠今日發文批評國民黨立委徐巧芯、王鴻薇等是金庸小說「天龍八部」的「四大惡人」。徐巧芯說，曹當初說沒罷免她就活不下去，現在不還活得好好的？曹說要搬離信義區，請問搬家進度如何？曹說要捐錢給國防部，承諾又兌現了多少？惡人不是曹說了算。

徐巧芯表示，曹興誠最近拿金庸「天龍八部」的「四大惡人」來形容她，看了實在覺得好笑。這方面，八不居士（指曹興誠）說自己是第二就沒人敢說第一。用一篇臉書文章發洩當初發動大罷免失敗的情緒，算什麼英雄好漢？

徐巧芯說，「天龍八部」裡的四大惡人，惡貫滿盈、窮凶極惡，做事毫無底線。如果要談政治上的惡意、欺騙與不負責任，她倒想問問曹興誠，難道不是在描述自己嗎。

徐巧芯指出，第一，發動大罷免，把台灣社會搞得烏煙瘴氣。過去曹興誠大張旗鼓推動大罷免，四處煽動政治對立，還信誓旦旦地宣稱，她有「180%」的機率會被罷免。結果呢？人民用選票給了答案。曹興誠口中的180%，最後成了一場政治笑話。徐還酸，「也可能他的數學是跟于北辰學的」。

徐巧芯續指，第二，說她沒被罷免，就活不下去。曹興誠當初把話說得這麼滿，結果罷免沒有成功，現在不是還活得好好的？當然，她祝福他身體健康、長命百歲。只是想提醒八不先生，說話該有一點信用吧？後來改口說要搬離信義區，到底搬了沒？曹興誠過去還說，如果罷免失敗，就要搬離信義區。請問曹先生，搬家進度如何？

徐巧芯再指，第三，說要捐錢給國防部，承諾又兌現了多少？曹興誠過去對國防捐款講得慷慨激昂，結果相關承諾與實際執行情況，到現在都沒下文。愛台灣不是靠嘴巴，支持國防更不是靠喊價。講得天花亂墜，卻不願意把承諾交代清楚，這很曹興誠。當她還在繼續為了國軍權益努力的時候，他早就已經不在乎他當初拿來作秀的這一切。

徐巧芯表示，曹興誠口口聲聲說別人是「四大惡人」，但自己不斷製造社會對立，說過的話卻一再跳票，甚至把對別人的仇恨當成政治動員的工具，失敗了完全不反省，也不接受民主政治的共同決定，這才是惡。他究竟是哪來的勇氣，站在道德制高點上審判別人？

徐巧芯認為，政治可以有立場，批評可以很尖銳，但不能沒有事實，更不能毫無底線。她不奢望曹興誠有一天會突然懂得反省自己。但相信台灣人民有眼睛、有判斷力。

徐巧芯嗆曹興誠，誰在認真做事？誰在製造仇恨？誰說話算話？誰把承諾當兒戲？誰真正尊重民主？誰只在選舉結果符合自己期待時，才願意接受人民的決定？社會自有公評。「『惡人』不是你說了算，『正義』也不是你一個人可以壟斷。」

國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照
國民黨立委徐巧芯。聯合報系資料照

曹興誠 徐巧芯 國防

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