修反滲透法 卓榮泰：大陸跨境鎮壓必須有罪責

立委關注，中國對台跨境鎮壓案件頻傳，主張修法補足法制。行政院長卓榮泰今天說，將加強反滲透法中，接受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事跟監、騷擾、威脅等跨國鎮壓行為，必須要有罪責；盼在政院提出修法後，立法院能盡速通過。

立法院今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委林宜瑾表示，中國對台灣跨境鎮壓案件層出不窮，包括中國女子涉嫌在美國監控總統賴清德家人、徵信業者收受香港人報酬，監控民進黨台北市長參選人沈伯洋家人等，對台灣的民主人權法治產生重大威脅。

林宜瑾指出，陸委會說台灣面對跨境鎮壓的法制作業不足，要積極增修反滲透法。她主張，刑法應新增協助跨境鎮壓的專章，將一切協力作為、刑責寫清楚，無論提供技術、帳號、設備、人力、資金等協作行為，都應予以處罰。

卓榮泰答詢時說，很遺憾中國繼續施展霸權心態，世界各國已經產生非常大的反感，也對各國司法管轄權造成很大侵害，直接干涉他國內政，這是非常不當的行為，最近國內外例子相當多，不能再沉默以對。

卓榮泰表示，希望能在反滲透法中來加強，包括接受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事跟監、騷擾、威脅等行為，都是具體、明確的，從事跨國鎮壓必須要有罪責，這會放在反滲透法中。

卓榮泰說，希望立法院能在行政院提出修法的過程後，能以保障民眾安全、維持司法檢察體系完整、抗拒境外敵對勢力不當干涉，盡速通過修法。