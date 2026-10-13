快訊

夜市小攤販16年捐3.8億元 韓國瑜贈匾：好政府不能只看到大企業

獨／離譜！台中刑事小隊長毒駕 找女線民開房「吸毒」助興下場曝

去泰國要變貴了？恐得多支付1,500元 泰政府擬開徵離境稅+入境費

聽新聞
0:00 / 0:00

修反滲透法 卓榮泰：大陸跨境鎮壓必須有罪責

中央社／ 記者陳俊華台北13日電

立委關注，中國對台跨境鎮壓案件頻傳，主張修法補足法制。行政院長卓榮泰今天說，將加強反滲透法中，接受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事跟監、騷擾、威脅等跨國鎮壓行為，必須要有罪責；盼在政院提出修法後，立法院能盡速通過。

立法院今天繼續進行施政總質詢。民進黨立委林宜瑾表示，中國對台灣跨境鎮壓案件層出不窮，包括中國女子涉嫌在美國監控總統賴清德家人、徵信業者收受香港人報酬，監控民進黨台北市長參選人沈伯洋家人等，對台灣的民主人權法治產生重大威脅。

林宜瑾指出，陸委會說台灣面對跨境鎮壓的法制作業不足，要積極增修反滲透法。她主張，刑法應新增協助跨境鎮壓的專章，將一切協力作為、刑責寫清楚，無論提供技術、帳號、設備、人力、資金等協作行為，都應予以處罰。

卓榮泰答詢時說，很遺憾中國繼續施展霸權心態，世界各國已經產生非常大的反感，也對各國司法管轄權造成很大侵害，直接干涉他國內政，這是非常不當的行為，最近國內外例子相當多，不能再沉默以對。

卓榮泰表示，希望能在反滲透法中來加強，包括接受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事跟監、騷擾、威脅等行為，都是具體、明確的，從事跨國鎮壓必須要有罪責，這會放在反滲透法中。

卓榮泰說，希望立法院能在行政院提出修法的過程後，能以保障民眾安全、維持司法檢察體系完整、抗拒境外敵對勢力不當干涉，盡速通過修法。

反滲透法 卓榮泰 林宜瑾

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中國制裁台友邦政要 陳明祺：跨境鎮壓又一案例

中國制裁台灣友邦政要 邱垂正：新型態對台跨國鎮壓

卓榮泰：盼立院共同維護財政紀律 願就法案與預算溝通

批陸霸權心態裁我友邦高官 卓揆：無權干涉我內政、外交

相關新聞

夜市小攤販16年捐3.8億元 韓國瑜贈匾：好政府不能只看到大企業

社團法人雲林縣夜市慈愛會創立超過16年，幫助弱勢安葬事宜，累計公益捐款逾3億元，立法院長韓國瑜、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、立委丁學忠、許宇甄今共同贈匾「莫忘世上苦人多」。韓國瑜表示，夜市辛苦的人幫助艱苦的人，令人感動，並強調一個好的政府不能眼睛只看到賺錢的大企業。夜市慈愛會創辦人陳鴻榮表示，該會成立後第一個來訪的中央級貴賓現已當總統，他祝福韓國瑜更上一層樓。

遭曹興誠點名四大惡人 徐巧芯反酸：承諾捐國防的錢兌現沒？

聯電創辦人曹興誠今日發文批評國民黨立委徐巧芯、王鴻薇等是金庸小說「天龍八部」的「四大惡人」。徐巧芯說，曹當初說沒罷免她就活不下去，現在不還活得好好的？曹說要搬離信義區，請問搬家進度如何？曹說要捐錢給國防部，承諾又兌現了多少？惡人不是曹說了算。

卓榮泰稱敞開大門願溝通 許宇甄嗆：把國會決議當違憲講再多都多餘

行政院長卓榮泰今上午在立法院表示，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，願敞開大門溝通。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，韓國瑜憂心的是國家民主的未來，卓榮泰在乎的卻是行政權力不能輸，當閣揆把自己的意志當成憲法，把國會的決議當成違憲，對牛彈琴，講再多都是多餘。

盧秀燕最後一天議會行程獲贈「台灣燕子圖」 藍黨團力拱更上層樓

台中市長盧秀燕今天赴議會參加三讀會，這也是她台中市長8年任期最後1天議會行程。議長張清照代表議會致贈一幅「台灣燕子圖」，國民黨團合照時高喊「燕子迎春護台灣」、「更上層樓」。盧表示，府會團結合作，不互相掣肘，台中才能持續進步，她要將幸福台中的榮耀獻給議員們。

蔣萬安、黃國昌藍白合體 拆解洋流靠鋼鐵小草？

台北市長蔣萬安將參加民眾黨主席黃國昌的直播節目，「藍白合」能否成為力阻洋流的政治鐵板，昔日「鋼鐵小草」將成關鍵選票。民進黨台北市長參選人沈伯洋兵臨城下，首都響起「萬安警報」，蔣萬安如何在看似領先的選戰中，重新建立自己的攻防節奏？ TVBS近日民調，民眾黨認同者中，89%支持蔣萬安、7%支持沈伯洋，看似差距懸殊，但進一步分析，若以2022年台北市長選戰曾投票給無黨籍參選人黃珊珊的選民來看，則有53%轉向沈伯洋、39%支持蔣萬安，成為一大警訊。

國慶談話正面對決可望韓流再起？ 他看好韓國瑜挑戰2028 曝2大優勢

立法院長韓國瑜國慶大會致詞時批評民進黨政府假民主真獨裁，韓粉叫好，韓國瑜也啟動輔選行程，外界解讀「韓流」對抗「洋流」。韓國瑜是否有望選2028？媒體人黃暐瀚表示，國民黨2028的總統候選人，韓國瑜機會最高，理由有二。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。