夜市小攤販16年捐3.8億元 韓國瑜贈匾：好政府不能只看到大企業

社團法人雲林縣夜市慈愛會創立超過16年，幫助弱勢安葬事宜，累計公益捐款逾3億元，立法院長韓國瑜、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡、立委丁學忠、許宇甄今共同贈匾「莫忘世上苦人多」。韓國瑜表示，夜市辛苦的人幫助艱苦的人，令人感動，並強調一個好的政府不能眼睛只看到賺錢的大企業。夜市慈愛會創辦人陳鴻榮表示，該會成立後第一個來訪的中央級貴賓現已當總統，他祝福韓國瑜更上一層樓。

雲林夜市慈愛會由在夜市做生意的小攤販組成，每月隨意贊助協助弱勢亡者安葬，2010年創立時會員僅50人，如今多達7千名會員，截至今年9月底，慈愛會已協助辦理6543件鄉親安葬事宜，並發放641名學生獎學金、支持特殊教育孩子班級照顧員經費，歷年總體公益捐款高達3億8千多萬元。

立法院長韓國瑜、立委張嘉郡、丁學忠、及許宇甄團隊、雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘、虎尾鎮代會主席陳明聖等人今到場參與揭匾儀式。

張嘉郡表示，雲林夜市慈愛會多年來倡議弱勢殯葬費免除，2017年、2020年遊說雲林縣立委，推動各縣市政府低收入戶、中低收入戶火化費、塔位費免收的殯葬條例修法，簡稱「艱苦人條款」，造福全國弱勢鄉親。

張嘉郡表示，愛會感動、會擴大，她衷心期盼慈愛會能繼續將這份意義非凡的善業做下去，未來她也會持續讓政府制度與民間力量相輔相成，讓愛與善心能在社會的每一個角落持續傳遞。

韓國瑜說，人活著一口氣，死了只剩一塊地，但死時連下葬都無法，這是什麼世界，為什麼不找台積電、聯電等大老闆，那太遙遠了，只能靠家鄉發自內心有愛的人，雲林夜市慈愛會正是把愛心傳遞出去的人。

韓國瑜說，一個好的政府絕對不能眼睛只看到賺錢的大企業，有辦法的縣長、厲害優秀的立法委員，眼睛一定要看到弱勢，他相信丁學忠、張嘉郡、許宇甄會把雲林縣打造成一個更美好的雲林，並請雲林鄉親不用擔心，雲林縣不缺土地、水、電，有後發的優勢，將來有高科技廠商進駐之後，雲林一定會變得更好。

陳鴻榮表示，第一位來慈愛會參訪的中央級貴賓目前已當上總統（時任副總統賴清德2021年3月19日到訪），他期許韓院長日後更上層樓。

陳鴻榮指出，慈愛會永遠不會忘記台灣還有很多「艱苦人」需要協助，除了無力安葬的弱勢，許多未取得身障證明的弱勢特教學生在普通班級產生學習與照護困境，慈愛會自去年9月起與學校合作，評估後每校開班、每學期補助18萬元聘請特教照顧員，目前已有20多名學童受惠。

社團法人雲林縣夜市慈愛會創立超過16年，幫助弱勢安葬事宜，累計公益捐款逾3億元，立法院長韓國瑜（右二）、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左二）、立委丁學忠（左一）、許宇甄今共同贈匾「莫忘世上苦人多」。記者陳雅玲／攝影

社團法人雲林縣夜市慈愛會創立超過16年，幫助弱勢安葬事宜，累計公益捐款逾3億元，立法院長韓國瑜（右二）、國民黨雲林縣長參選人張嘉郡（左二）、立委丁學忠（左一）、許宇甄今共同贈匾「莫忘世上苦人多」，右一為夜市慈愛會創辦人陳鴻榮。記者陳雅玲／攝影