卓榮泰稱敞開大門願溝通 許宇甄嗆：把國會決議當違憲講再多都多餘

行政院長卓榮泰今上午在立法院表示，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，願敞開大門溝通。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，韓國瑜憂心的是國家民主的未來，卓榮泰在乎的卻是行政權力不能輸，當閣揆把自己的意志當成憲法，把國會的決議當成違憲，對牛彈琴，講再多都是多餘。

許宇甄指出，立法院長韓國瑜呼籲賴總統化解行政、立法兩院僵局，展現尋求對話的誠意，卓榮泰卻依舊把責任推給立法院，甚至將不副署說成維護憲政的必要手段。行政院可以提出覆議，也可以尋求釋憲救濟，但不能因為結果不如預期，就認為自己有權決定哪些法律應該執行。倘若行政院長可以任意否定立法成果，權力分立豈不淪為空談？

許宇甄表示，說穿了，其實也不能全怪卓榮泰，畢竟他只是行政院長，真正掌握政治方向、始終不願放手的，是賴總統。卓榮泰說要捍衛憲政，卻不敢正視政治僵局的根源；賴總統一再強調民主，卻始終無法接受朝小野大的政治現實。一個負責站在第一線強硬耍賴，一個坐在總統府裡緊握權力，讓行政院成為政治對抗的政治東廠。

許宇甄強調，民主的可貴，在於執政者必須學會接受不同民意，而不是把所有反對聲音都視為阻礙。韓國瑜已經釋出善意，問題從來不是立法院不願溝通，而是執政者是否願意放下唯我獨尊的心態。解鈴還須繫鈴人，賴總統若繼續緊抓權力不放，再多的憲政大道理，也只是對牛彈琴。