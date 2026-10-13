遷移松機 民眾黨團：大方向支持、需中央地方共同規畫

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建政見，立法院國防及外交委員會14日將邀請國防部、交通部等報告相關議題。民眾黨團幹事長洪毓祥今天表示，大方向支持，但須考量軍用機場遷移、離島居民就學醫療、緊急防災體系等，是需要跨部會、中央地方一起規劃的重大議題。

立法院外交及國防委員會排定14日邀請國防部長顧立雄、交通部長陳世凱及民用航空局報告「松山機場遷建與台中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」，並備質詢。

台灣民眾黨立法院黨團召開「賴政府公然詐騙 軍警權益跳票」記者會，會後媒體問及松機遷移等議題。

洪毓祥說，松機遷建是歷來民進黨台北市長參選人都曾提出的方向。相信會帶給台北市不一樣風貌，但也須考量軍用機場遷移、離島居民就學醫療、緊急防災體系等，是需要跨部會、中央地方一起規劃的重大議題。

民眾黨立委許忠信認為，遷建機場需要長期規劃，不該在選舉時拿出來喊口號。民生社區、民權東路、民生東路、健康路、南京東路一帶，原是日治時代規劃的松機第二跑道，用來飛往東京，國民政府來台後，沒有此類需求，就把第二跑道改為民生社區。松機遷建，並不是民進黨獨佔的議題。

此外，民調顯示，2022年地方大選時，投給無黨籍市長候選人黃珊珊的台北市選民，約有半數這次會轉投民進黨台北市長參選人沈伯洋。

洪毓祥回應，各民調統計、樣本、問卷、觀點都不同，黨團都尊重。民意如流水，固然洋流造勢，但也相信台北市民有智慧，會依政見做投票依據。蔣萬安應該把政策、政績拿出來，向中間選民說清楚、講明白。

立委許忠信補充，黃珊珊當年是以無黨籍參加台北市長選舉，當然會吸收到較無政黨傾向、不願意投給民進黨的選票。即使這次民調結果正確，也不能代表藍白合的關係。