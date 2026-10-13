盧秀燕最後一天議會行程獲贈「台灣燕子圖」 藍黨團力拱更上層樓

台中市長盧秀燕今天赴議會參加三讀會，這也是她台中市長8年任期最後1天議會行程。議長張清照代表議會致贈一幅「台灣燕子圖」，國民黨團合照時高喊「燕子迎春護台灣」、「更上層樓」。盧表示，府會團結合作，不互相掣肘，台中才能持續進步，她要將幸福台中的榮耀獻給議員們。

今天是台中市議會本屆最後一天會期，除了完成總預算三讀程序，也歡送下屆不再尋求連任的6名議員，分別是國民黨張瀞分、羅永珍、陳成添，民進黨蔡成圭、曾朝榮，以及無黨籍的林昊佑；除林昊佑未到場，其他5名議員都發表榮退感言。

盧秀燕也發表「畢業感言」，向議員致謝，表示她擔任市長前當過省議員和立委，是民代出身，非常能理解議員的職責；8年來，感謝議員的指導協助，即使有批評和苛責，只要不是惡意都虛心接受，勇於改進檢討。

盧秀燕強調，建設不分黨派，即使自己兩屆市長都高票當選，有強大民意支持，但民意最大，唯有府會團結合作，不互相掣肘，台中才能持續進步，市民有最好的福祉；她始終叮嚀市府同仁與各機關首長，對議員要禮貌謙虛，建設要不分黨派地域。

盧秀燕說，台中市連續8年被評選為幸福城市，這份榮耀不只屬於市府團隊，更屬於全體市民與議員，她要把「最幸福城市」的榮冠，獻給全體議員。

張清照代表議會，贈送盧秀燕一幅「燕子迎春」，國民黨議員上前和盧合照，一起大喊「燕子迎春護台灣」、「更上層樓」，力拱盧卸任市長後，繼續向上，似乎意指2028總統選舉。

國民黨團合照時高喊「燕子迎春護台灣」、「更上層樓」。記者陳敬丰／攝影