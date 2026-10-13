快訊

印尼看護逃逸前留「惡魔之家」警告！雇主氣炸發文 網反問：妳做了什麼？

韓職／王彥程確定續留韓華鷹 明年身價翻倍年薪近千萬

政治網紅「四叉貓」肉搜小草踢鐵板 新北檢違反個資法起訴

盧秀燕最後一天議會行程獲贈「台灣燕子圖」 藍黨團力拱更上層樓

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市議會歡送下屆不再尋求連任的6名議員，分別是國民黨張瀞分（左三）、羅永珍（左二）、陳成添（右一），民進黨蔡成圭（右二）、曾朝榮（左一），以及無黨籍的林昊佑。記者陳敬丰／攝影
台中市議會歡送下屆不再尋求連任的6名議員，分別是國民黨張瀞分（左三）、羅永珍（左二）、陳成添（右一），民進黨蔡成圭（右二）、曾朝榮（左一），以及無黨籍的林昊佑。記者陳敬丰／攝影

台中市長盧秀燕今天赴議會參加三讀會，這也是她台中市長8年任期最後1天議會行程。議長張清照代表議會致贈一幅「台灣燕子圖」，國民黨團合照時高喊「燕子迎春護台灣」、「更上層樓」。盧表示，府會團結合作，不互相掣肘，台中才能持續進步，她要將幸福台中的榮耀獻給議員們。

今天是台中市議會本屆最後一天會期，除了完成總預算三讀程序，也歡送下屆不再尋求連任的6名議員，分別是國民黨張瀞分、羅永珍、陳成添，民進黨蔡成圭、曾朝榮，以及無黨籍的林昊佑；除林昊佑未到場，其他5名議員都發表榮退感言。

盧秀燕也發表「畢業感言」，向議員致謝，表示她擔任市長前當過省議員和立委，是民代出身，非常能理解議員的職責；8年來，感謝議員的指導協助，即使有批評和苛責，只要不是惡意都虛心接受，勇於改進檢討。

盧秀燕強調，建設不分黨派，即使自己兩屆市長都高票當選，有強大民意支持，但民意最大，唯有府會團結合作，不互相掣肘，台中才能持續進步，市民有最好的福祉；她始終叮嚀市府同仁與各機關首長，對議員要禮貌謙虛，建設要不分黨派地域。

盧秀燕說，台中市連續8年被評選為幸福城市，這份榮耀不只屬於市府團隊，更屬於全體市民與議員，她要把「最幸福城市」的榮冠，獻給全體議員。

張清照代表議會，贈送盧秀燕一幅「燕子迎春」，國民黨議員上前和盧合照，一起大喊「燕子迎春護台灣」、「更上層樓」，力拱盧卸任市長後，繼續向上，似乎意指2028總統選舉。

國民黨團合照時高喊「燕子迎春護台灣」、「更上層樓」。記者陳敬丰／攝影
國民黨團合照時高喊「燕子迎春護台灣」、「更上層樓」。記者陳敬丰／攝影

議長張清照（左一）代表議會致贈盧秀燕（中）「燕子迎春圖」。記者陳敬丰／攝影
議長張清照（左一）代表議會致贈盧秀燕（中）「燕子迎春圖」。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕 燕子 行程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中購物節預算攻防…逢甲夜市籲「顧生計別刪」 陳俞融：動支前須報告

影／台灣本島最高媽祖雕像大安港媽祖雕像落成 盧秀燕：感動又激動

竹市議會定期會落幕感謝6卸任議員 這2位還獲議長贈iPhone 18 Pro

藍白合體 黃國昌助選蔣「能幫一定幫」

相關新聞

國慶談話正面對決可望韓流再起？ 他看好韓國瑜挑戰2028 曝2大優勢

立法院長韓國瑜國慶大會致詞時批評民進黨政府假民主真獨裁，韓粉叫好，韓國瑜也啟動輔選行程，外界解讀「韓流」對抗「洋流」。韓國瑜是否有望選2028？媒體人黃暐瀚表示，國民黨2028的總統候選人，韓國瑜機會最高，理由有二。

獨／最帥大使閃辭 ! 國慶酒會彩排八人扛床轎、變裝秀惹議

被網友封為「最帥大使」的中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民近日閃電請辭。據了解，導火線是徐蔚民發想的國慶表演節目，其中出現八名馬紹爾民眾扛著木床為轎、一名當地民眾在前引導，而徐蔚民坐在上面，彩排畫面引發爭議；此外，他打算在國慶酒會表演變裝秀，種種消息傳回外交部遭否決，徐蔚民返國述職與外交部本部溝通未果，已經請辭大使一職。

卓榮泰稱敞開大門願溝通 許宇甄嗆：把國會決議當違憲講再多都多餘

行政院長卓榮泰今上午在立法院表示，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，願敞開大門溝通。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，韓國瑜憂心的是國家民主的未來，卓榮泰在乎的卻是行政權力不能輸，當閣揆把自己的意志當成憲法，把國會的決議當成違憲，對牛彈琴，講再多都是多餘。

盧秀燕最後一天議會行程獲贈「台灣燕子圖」 藍黨團力拱更上層樓

台中市長盧秀燕今天赴議會參加三讀會，這也是她台中市長8年任期最後1天議會行程。議長張清照代表議會致贈一幅「台灣燕子圖」，國民黨團合照時高喊「燕子迎春護台灣」、「更上層樓」。盧表示，府會團結合作，不互相掣肘，台中才能持續進步，她要將幸福台中的榮耀獻給議員們。

蔣萬安、黃國昌藍白合體 拆解洋流靠鋼鐵小草？

台北市長蔣萬安將參加民眾黨主席黃國昌的直播節目，「藍白合」能否成為力阻洋流的政治鐵板，昔日「鋼鐵小草」將成關鍵選票。民進黨台北市長參選人沈伯洋兵臨城下，首都響起「萬安警報」，蔣萬安如何在看似領先的選戰中，重新建立自己的攻防節奏？ TVBS近日民調，民眾黨認同者中，89%支持蔣萬安、7%支持沈伯洋，看似差距懸殊，但進一步分析，若以2022年台北市長選戰曾投票給無黨籍參選人黃珊珊的選民來看，則有53%轉向沈伯洋、39%支持蔣萬安，成為一大警訊。

鄭銘謙：造勢場供便餐若不逾社會常情不成賄選 關鍵在對價

國民黨立委楊瓊瓔今在立院總質詢時質疑查賄標準不一，「50元豆花能夠買票，80元炒麵就不能買票？」法務部長鄭銘謙表示，不能一概而論，是否構成賄選關鍵仍在有無對價關係；選舉造勢活動只要不逾社會常情，就不會構成賄選。行政院長卓榮泰則說，查賄標準一致「絕對毋庸置疑」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。