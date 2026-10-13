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國慶談話正面對決可望韓流再起？ 他看好韓國瑜挑戰2028 曝2大優勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為國慶日當天在國慶大會上，立法院長韓國瑜（左）在觀禮台上與賴清德總統（右）同台。聯合報系資料照
圖為國慶日當天在國慶大會上，立法院長韓國瑜（左）在觀禮台上與賴清德總統（右）同台。聯合報系資料照

立法院長韓國瑜國慶大會致詞時批評民進黨政府假民主真獨裁，韓粉叫好，韓國瑜也啟動輔選行程，外界解讀「韓流」對抗「洋流」。韓國瑜是否有望選2028？媒體人黃暐瀚表示，國民黨2028的總統候選人，韓國瑜機會最高，理由有二。

為何看好韓國瑜挑戰2028？黃暐瀚在臉書表示，第一，戰略位置最高。藍營只有韓國瑜可以主持國慶大會，與總統平起平坐，還對全國民眾發表談話。明年還有兩次機會。第二，目前藍營政治大咖中，「最親美、最願意講述台灣元素的，韓國瑜第一」。

今年的國慶談話，韓國瑜正面對決，提出「大罷免、不副署、假民主、真獨裁」的論述。黃暐瀚表示，雖然引來台下部分民眾的抗議，但隨之換來的，是藍營群眾對他的期待（抗賴）。

黃暐瀚表示，黨中央不親美，韓國瑜偏強調「美國重要」；黨內一片親中，韓國瑜叫對岸是「中國」。對他來說，大罷免是「直接民權」的一環，是憲法賦予人民的權利，「我不認為是政治獵殺」。

韓國瑜 國慶 韓流

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