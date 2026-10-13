鄭銘謙：造勢場供便餐若不逾社會常情不成賄選 關鍵在對價

國民黨立委楊瓊瓔今在立院總質詢時質疑查賄標準不一，「50元豆花能夠買票，80元炒麵就不能買票？」法務部長鄭銘謙表示，不能一概而論，是否構成賄選關鍵仍在有無對價關係；選舉造勢活動只要不逾社會常情，就不會構成賄選。行政院長卓榮泰則說，查賄標準一致「絕對毋庸置疑」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。楊瓊瓔表示，打擊買票、端正選風全民支持，但司法正義應公平一致，基層候選人送一碗50元豆花給長輩，就遭大動作搜索，但大型造勢活動提供餐點，卻可能被認定只是動員點心、沒有對價關係，讓民眾質疑查賄標準是否一致。

楊瓊瓔也質疑，部分參選人假借公家機關或公股事業座談會之名，現場提供免費宴席、發放農產品禮品，甚至有公務人員喊「凍蒜」，檢調卻未積極偵辦。她詢問，造勢活動提供茶水、點心與餐盒的具體界線為何，能否訂出一體適用的標準。

卓榮泰表示，政府對賄選同樣深惡痛絕，也請立委支持檢調全力查察，無論背景、黨派或職務高低，只要涉及今年公布的查察賄選工作重點，都會是檢調全力偵查對象，查賄標準一致「絕對毋庸置疑」。

鄭銘謙表示，最高檢察署已有妨害選舉刑事案件相關例舉，整理實務及最高法院見解，判斷是否賄選，必須檢視提供禮物、現金、旅遊招待或其他不正利益，是否足以影響或動搖選民投票意願。

對於楊瓊瓔追問「50元的豆花」，鄭銘謙表示，「跟80元的炒麵，這個不能夠一概而論」，並大聲地強調「你要聽我講，你要我講我就講嘛。」他強調，選舉造勢活動提供民眾適當茶水、簡便餐，只要不逾社會常情，就不會構成賄選，最高檢察署相關列舉已說明得非常清楚，檢察機關到各選區向候選人宣導時也都有說明。

鄭銘謙指出，各個案件情況不同，仍須尊重檢察官蒐集證據後個案認定，「反正有檢舉我們就來查嘛」。楊瓊瓔隨後表示，鄭銘謙回答時「有一點動怒」；鄭銘謙則回應，「我是嚴正的」，強調查賄已有明確標準。

楊瓊瓔最後要求法務部一周內研議造勢餐點、公關禮品及查賄認定的量化標準，避免「檢察官各吹各調」；並要求廉政署及最高檢察署清查公家機關選前各類送禮交流活動，防止行政不中立。