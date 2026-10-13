快訊

印尼看護逃逸前留「惡魔之家」警告！雇主氣炸發文 網反問：妳做了什麼？

韓職／王彥程確定續留韓華鷹 明年身價翻倍年薪近千萬

政治網紅「四叉貓」肉搜小草踢鐵板 新北檢違反個資法起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭銘謙：造勢場供便餐若不逾社會常情不成賄選 關鍵在對價

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對造勢活動50元豆花跟80元炒麵是不是賄選，法務部長鄭銘謙（右）表示選舉造勢活動，提供民眾茶水簡便餐飲這是不會成賄選。記者曾學仁／攝影
針對造勢活動50元豆花跟80元炒麵是不是賄選，法務部長鄭銘謙（右）表示選舉造勢活動，提供民眾茶水簡便餐飲這是不會成賄選。記者曾學仁／攝影

國民黨立委楊瓊瓔今在立院總質詢時質疑查賄標準不一，「50元豆花能夠買票，80元炒麵就不能買票？」法務部長鄭銘謙表示，不能一概而論，是否構成賄選關鍵仍在有無對價關係；選舉造勢活動只要不逾社會常情，就不會構成賄選。行政院長卓榮泰則說，查賄標準一致「絕對毋庸置疑」。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。楊瓊瓔表示，打擊買票、端正選風全民支持，但司法正義應公平一致，基層候選人送一碗50元豆花給長輩，就遭大動作搜索，但大型造勢活動提供餐點，卻可能被認定只是動員點心、沒有對價關係，讓民眾質疑查賄標準是否一致。

楊瓊瓔也質疑，部分參選人假借公家機關或公股事業座談會之名，現場提供免費宴席、發放農產品禮品，甚至有公務人員喊「凍蒜」，檢調卻未積極偵辦。她詢問，造勢活動提供茶水、點心與餐盒的具體界線為何，能否訂出一體適用的標準。

卓榮泰表示，政府對賄選同樣深惡痛絕，也請立委支持檢調全力查察，無論背景、黨派或職務高低，只要涉及今年公布的查察賄選工作重點，都會是檢調全力偵查對象，查賄標準一致「絕對毋庸置疑」。

鄭銘謙表示，最高檢察署已有妨害選舉刑事案件相關例舉，整理實務及最高法院見解，判斷是否賄選，必須檢視提供禮物、現金、旅遊招待或其他不正利益，是否足以影響或動搖選民投票意願。

對於楊瓊瓔追問「50元的豆花」，鄭銘謙表示，「跟80元的炒麵，這個不能夠一概而論」，並大聲地強調「你要聽我講，你要我講我就講嘛。」他強調，選舉造勢活動提供民眾適當茶水、簡便餐，只要不逾社會常情，就不會構成賄選，最高檢察署相關列舉已說明得非常清楚，檢察機關到各選區向候選人宣導時也都有說明。

鄭銘謙指出，各個案件情況不同，仍須尊重檢察官蒐集證據後個案認定，「反正有檢舉我們就來查嘛」。楊瓊瓔隨後表示，鄭銘謙回答時「有一點動怒」；鄭銘謙則回應，「我是嚴正的」，強調查賄已有明確標準。

楊瓊瓔最後要求法務部一周內研議造勢餐點、公關禮品及查賄認定的量化標準，避免「檢察官各吹各調」；並要求廉政署及最高檢察署清查公家機關選前各類送禮交流活動，防止行政不中立。

鄭銘謙 賄選 楊瓊瓔

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

造勢發三明治、飲料非賄選？ 藍參選人提質疑

綠營送營養三明治、手搖飲超過30元 涉賄辦不辦？最高檢說話了

宜蘭冬山鄉大進村長選舉送米疑涉賄選 村長候選人陳明陽5萬交保

控黃世杰靠爸特權國有地辦造勢 藍：送雞蛋、送土地 不違法不會選？

相關新聞

國慶談話正面對決可望韓流再起？ 他看好韓國瑜挑戰2028 曝2大優勢

立法院長韓國瑜國慶大會致詞時批評民進黨政府假民主真獨裁，韓粉叫好，韓國瑜也啟動輔選行程，外界解讀「韓流」對抗「洋流」。韓國瑜是否有望選2028？媒體人黃暐瀚表示，國民黨2028的總統候選人，韓國瑜機會最高，理由有二。

獨／最帥大使閃辭 ! 國慶酒會彩排八人扛床轎、變裝秀惹議

被網友封為「最帥大使」的中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民近日閃電請辭。據了解，導火線是徐蔚民發想的國慶表演節目，其中出現八名馬紹爾民眾扛著木床為轎、一名當地民眾在前引導，而徐蔚民坐在上面，彩排畫面引發爭議；此外，他打算在國慶酒會表演變裝秀，種種消息傳回外交部遭否決，徐蔚民返國述職與外交部本部溝通未果，已經請辭大使一職。

卓榮泰稱敞開大門願溝通 許宇甄嗆：把國會決議當違憲講再多都多餘

行政院長卓榮泰今上午在立法院表示，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，願敞開大門溝通。國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，韓國瑜憂心的是國家民主的未來，卓榮泰在乎的卻是行政權力不能輸，當閣揆把自己的意志當成憲法，把國會的決議當成違憲，對牛彈琴，講再多都是多餘。

盧秀燕最後一天議會行程獲贈「台灣燕子圖」 藍黨團力拱更上層樓

台中市長盧秀燕今天赴議會參加三讀會，這也是她台中市長8年任期最後1天議會行程。議長張清照代表議會致贈一幅「台灣燕子圖」，國民黨團合照時高喊「燕子迎春護台灣」、「更上層樓」。盧表示，府會團結合作，不互相掣肘，台中才能持續進步，她要將幸福台中的榮耀獻給議員們。

蔣萬安、黃國昌藍白合體 拆解洋流靠鋼鐵小草？

台北市長蔣萬安將參加民眾黨主席黃國昌的直播節目，「藍白合」能否成為力阻洋流的政治鐵板，昔日「鋼鐵小草」將成關鍵選票。民進黨台北市長參選人沈伯洋兵臨城下，首都響起「萬安警報」，蔣萬安如何在看似領先的選戰中，重新建立自己的攻防節奏？ TVBS近日民調，民眾黨認同者中，89%支持蔣萬安、7%支持沈伯洋，看似差距懸殊，但進一步分析，若以2022年台北市長選戰曾投票給無黨籍參選人黃珊珊的選民來看，則有53%轉向沈伯洋、39%支持蔣萬安，成為一大警訊。

鄭銘謙：造勢場供便餐若不逾社會常情不成賄選 關鍵在對價

國民黨立委楊瓊瓔今在立院總質詢時質疑查賄標準不一，「50元豆花能夠買票，80元炒麵就不能買票？」法務部長鄭銘謙表示，不能一概而論，是否構成賄選關鍵仍在有無對價關係；選舉造勢活動只要不逾社會常情，就不會構成賄選。行政院長卓榮泰則說，查賄標準一致「絕對毋庸置疑」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。