政院未依承諾提軍警待遇修正案 民眾黨團嗆卓榮泰詐騙國家隊

民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天表示，面對立法院三讀通過警察人員人事條例、軍人待遇條例，行政院長卓榮泰拒絕依法編列預算執行，行政院也並未在半年內提出法律修正案，民進黨政府真的是國家詐騙隊，「一個沒有誠信的行政院長，還要繼續賴在官位上嗎？」

民眾黨立法院黨團上午舉行「賴政府公然詐騙，軍警權益跳票」記者會，陳清龍說，立法院三讀通過警察人員人事條例、軍人待遇條例，這些都是經過卓榮泰副署、賴清德總統公布的法律案，然而行政院至今拒絕依法編列預算執行，一度導致今年度中央政府總預算陷入僵局。

陳清龍表示，2026年4月15日，朝野黨團好不容易達成共識，當時協商結論寫的清清楚楚，「行政院應在總預算案付委後半年內，提出有關警察人員人事條例、軍人待遇條例相關法律修正案」，然而現在已經是10月13日，馬上就是承諾的最後一天，「請問卓榮泰，院版法律案在哪裡？」

陳清龍批評，民進黨政府帶頭詐騙，根本就是國家詐騙隊，「隊長就是賴總統，執行長是卓榮泰，隊長不同意，執行長根本就不敢提。」

陳清龍指出，行政院在9月24日向立法院提交「政府對強化軍公教保障之具體作為」書面報告，主要就是依據4月15日黨團協商結論辦理，「協商結論明明寫法律修正案，結果行政院企圖用書面報告魚目混珠、矇混過關，你是把立法院當成三歲小孩在騙嗎？」

民眾黨團副總召陳昭姿說，民眾黨協助退休警消提起團體行政訴訟，要求行政院、內政部及銓敘部依法補發退休金差額，行政院與考試院早在今年7月30日召開「因應警察人員人事條例第35條修正施行後續相關作業事項確認會議」，然而該份會議記錄卻被列為「不予對造閱覽」，就連台北高等行政法院的法官都看不下去。

民眾黨團幹事長洪毓祥表示，台灣人實在有夠悲哀，好不容易迎來民主，憲政體制卻被國家詐騙隊玩弄於此，希望行政團隊好好反省、善盡良心。