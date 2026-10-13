影／控黃世杰靠爸特權國有地辦造勢 國民黨要求農業部公開資料

國民黨立院黨團今天舉行記者會，黨團書記長許宇甄、立委王鴻薇與桃園市議員凌濤出席，許宇甄指出該造勢場地位於農業部農田水利署土地，質疑是否依法申請使用，黃世杰與其父親黃金德是否施壓公務員？國民黨團要求農業部公開土地申請、核准公文及租借契約等資料，並要求行政院及檢調徹查，給國人交代。

許宇甄表示，根據「國有財產法」第28條規定，主管機關或管理機關對於公用財產，不得為任何處分或擅為收益，但收益不違背事業目的或原定用途者，不在此限。她質疑，公有土地的使用範圍何時包含選舉造勢活動？法規授權依據又是什麼？農業部究竟依據哪項法規出借土地舉辦競選活動？到底是依法核准，還是黃家父子利用特權向公務員施壓？呼籲農業部向國人交代清楚。