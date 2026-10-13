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【即時短評】職業外交官館長連爆爭議 林佳龍衝刺總合外交別忘基本功

聯合報／ 本報記者張文馨
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

駐日內瓦處長李冠德霸凌案在國慶日前成立，又傳出馬紹爾大使徐蔚民為了國慶酒會表演節目遭外交部否定，掛冠求去。外館館長接連惹議，還是外交部長期培養的職業外交官，外交部的內部管理與館長培養是不是需要再上緊螺絲？

近年來接連爆出外館霸凌爭議，外交部多是在媒體或社群曝光後，才介入調查；甚至有官員私下想以刪文代表事實不符，來掩蓋可能的問題。

不是說只要有霸凌案發生，就一定未審先判。霸凌的成立需要調查，釐清事實，與認定結果。事實上，霸凌投訴與調查也有助調整外交部的組織文化。外交部查霸凌，除了是給內部同仁一個交代，更是在對外設立標竿，宣示政府對霸凌的立場。

另一個問題是館長的培養，近日惹出爭議的恰恰都是職業外交官，外交部或許該好好想一想，館長培養過程中出了什麼問題。在爭議爆發第一時間，不少外交官私下稱訝異，說這些爭議館長以前不是這樣，怎麼會當了館長風格丕變。

台灣的外交處境艱難，在重點區域的館處更是壓力山大。外交部長林佳龍在全世界出訪，持續以「總合外交」為核心戰略，力拚實踐賴清德總統的「價值外交」理念以及「經濟日不落國」的願景，但拚外交的同時，可別敗在管理的基本功。

林佳龍 館長 外交

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