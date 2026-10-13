民眾拿20年舊照簽名、菜販推套餐 沈伯洋盼衝高長者支持

民進黨台北市長沈伯洋上午到北投石牌自強市場拜票，不少支持者一早就到場等待拍照，甚至有民眾拿著沈20年前照片等簽名，更有菜販推出沈伯洋套餐行銷，沈表示，目前在長者這塊仍希望多接觸，包含市場、里民活動都會接觸，盼大家能出來投票。

沈伯洋今天上午到位在石牌附近的自強市場掃街拜票，不少支持者一早就到場等待沈到來，更在市場排成兩條隊伍熱烈歡迎，還有民眾在住家舉著「洋流」海報支持，甚至有菜飯推出沈伯洋套餐行銷，不過沈在聯訪時也有民眾突然抗議，認為先前沈掃市場人潮壅擠導致民眾暈倒相當危險，經警方勸導後才離開。

沈伯洋說，掃市場都是很早以前就已排定，不會因為民調的高低等去做改變，且在年長者這一塊，希望能多加接觸，除市場外跟里長之類活動，都是希望能接觸更多，現在有很多年輕支持者，希望大家11月28日能夠出來投票。

而面對近日蔣萬安拋出松山機場遷移，要打造AI園區，立法院也排案討論，沈伯洋表示，松機遷移除了和交通部及國防部有關外，跟醫療後送、離島交通有很大關係，排案應在精準一點安排聯席，包含衛福應也要進來討論才會充分，他覺得排案討論沒有不好，也本就是立委、召委職責。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午前往石牌自強市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎。也有攤商不想回應

。記者蘇健忠／攝影

沈伯洋今天上午到位在石牌附近的自強市場掃街拜票，不少支持者一早就到場等待沈到來，更在市場排成兩條隊伍熱烈歡迎，還有民眾在住家舉者「洋流」海報支持，甚至有菜飯推出沈伯洋套餐行銷。記者洪子凱／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋上午前往石牌自強市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，有一位民眾拿著沈伯洋20年前照片（圖）等待簽名。記者蘇健忠／攝影