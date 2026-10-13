卓榮泰指不副署是被動且必要 民眾黨團反嗆：違憲在先 死不承認

針對立法院長韓國瑜在國慶大會的說法，行政院長卓榮泰今天說，採取不副署是被動且必要的做法。民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥表示，明明就是卓榮泰違憲在先，「民進黨給你過的才會副署公告執行，民進黨不讓你爽過的就是不副署不公告不執行。」

韓國瑜上周在國慶大會致詞時說，立法院是全國最高民意機構，如果行政院長不副署法律案，憲法老師不知道怎麼教下去，台灣的民主絕不能被全世界認為是「假民主、真獨裁」。卓榮泰今天受訪時表示，基於對憲政秩序的維護，採取不副署的憲法權利是被動且必要的作法。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，洪毓祥受訪時表示，面對立法院三讀通過警察人員人事條例、軍人待遇條例修正案，卓榮泰違憲在先拒絕編列預算執行，後來為了要讓在野黨審查今年度總預算，行政院拖到今年4月才說會提出修法版本，違憲在先至今卻死不承認。

洪毓祥指出，卓榮泰造謠在野黨拖延總預算審查時程，其實源自行政院拒絕編列警消退休金預算，況且民進黨過去政策跳票的案子一狗票，包括新住民發展署至今尚未成立、三班護病比入法等，「法律都是行政院說了算，預算也是行政院說了算。」