憂俄羅斯爆鼠疫中國蓋牌 卓榮泰：兩岸往來密切 全面監控

俄羅斯日前傳出疑似鼠疫事件，引發關注。行政院長卓榮泰今在立法院備詢時表示，政府對此「非常高度、高度的關心」，兩周前行政院會已要求衛福部緊密聯繫國際組織、掌握俄羅斯當地情況；考量台灣與中國往來密切，小三通仍有相當人數往來，也已要求全面監控，目前尚未有具體事件發生。

民進黨立委王定宇今在立法院總質詢時，關切俄羅斯疑似鼠疫事件，以及中國是否出現相關疫情訊息，要求政府掌握疫情發展及中國網路相關資訊。

衛福部長石崇良表示，政府上周已透過外交部與世界衛生組織（WHO）聯繫，了解俄羅斯實驗室傳出的疑似鼠疫死亡事件，但目前並未檢驗出相關病原體，尚無法確認死因。

石崇良說，鼠疫包括腺鼠疫、肺鼠疫及敗血性鼠疫，其中肺鼠疫可透過飛沫傳染，傳播速度較快，即使有抗生素治療，致死率仍可高達60%，政府將持續密切關注國際疫情變化。

疾管署日前公布WHO回覆指出，俄羅斯當局表示，伊爾庫茨克州近期並未報告鼠疫病例；當地鼠疫防治研究所一名員工罹患嚴重肺炎，俄方已展開流行病學調查，目前資訊仍不足以判斷是否對公眾構成潛在風險。

王定宇也問，陸委會是否掌握中國網路相關疫情訊息。陸委會主委邱垂正表示，相關資訊出現後即持續掌握，並與衛福部掌握最新疫情，依過去COVID-19防疫經驗提前部署；若有需要，也會將相關資訊提供給在中國的台商及往來兩岸的國人。

對於王定宇追問，傳聞中國四川等地出現相關訊息後遭掩蓋，陸委會是否掌握。邱垂正表示，中國疫情資訊向來不透明，陸委會將與衛福部緊密合作、嚴密關注。

卓榮泰表示，兩周前行政院會已由衛福部針對相關議題報告，並要求緊盯俄羅斯當地情況。台灣與中國往來密切，小三通仍有相當人數，因此政府已要求全面監控人員往來及相關防範措施；未來若中國網路出現更多值得懷疑的訊息，將再評估提升應變程度。