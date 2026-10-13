國民黨批基隆議會黃阿瑪活動假公濟私 議會：沒有濫用公家資源問題

國民黨今舉行記者會質疑基隆市「黃阿瑪」水上裝置藝術活動性質不明，究竟是市議會主辦，還是民間單位辦理？議長童子瑋身兼基隆市長參選人，應該清楚區分公共職權與個人活動界線，不能假公濟私、公私不分。議會回應表示，此案議會也沒有支出任何費用，因此沒有濫用公家資源的問題。

針對國民黨今日記者會內容，基隆市議會秘書長黃連茂表示，議會是民意機關，服務市民是工作，無論是馬拉松活動、兒童藝術季，只要對基隆有利，不分黨派的議員都會委託議會協助代為申請借用場地，是行之有年的慣例。

黃連茂補充，外部人員已經註明「委外單位」就表示不是隸屬議會的公務人員，此案議會也沒有支出任何費用，因此沒有濫用公家資源的問題。

童子瑋競選辦公室對國民黨記者會內容沒有回應。

國民黨發言人柳采葳表示，基隆市議會是代表全體市民的民意機關，不是議長個人的私人資源。議長雖然依法代表議會，但不代表可以不必說明，就以議會名義參與任何活動。這場黃阿瑪裝置藝術活動性質不明，如果是議會公務，相關的行政程序在哪裡？如果是民間活動，為何以基隆市議會的名義對外申請？

基隆市長謝國樑競選辦公室發言人謝若彤拿出黃阿瑪活動的「會勘簽到表」，文件寫上單位是「基隆市議會」，職稱是「委外單位」，而姓名是「游本明」。她說，游本明是童子瑋競選辦公室的發言人，卻以基隆市議會委外單位的身分，出現在簽到表上。請童子瑋回答，「游本明到底是代表你的競選辦公室，還是代表基隆市議會？」

「黃阿瑪的後宮生活 X 基隆400童樂會」9月24日在基隆港點燈開幕，賴清德總統與民進黨基隆市長參選人議長童子瑋共同為15公尺高的黃阿瑪點燈。童子瑋表示，今年是基隆建城400年，希望透過文化、藝術與親子活動，讓港區成為城市歡慶的重要舞台。賴總統則表示，期待童子瑋接棒，未來一起攜手點亮基隆港的東岸、西岸，讓400年的港口城市展現新的活力。展期到11月27日。