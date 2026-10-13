民眾黨批軍警待遇修法拿報告混充 卓榮泰：有共識就會依此提出修法

行政院長卓榮泰今天前往立法院備詢，民眾黨立院黨團總召陳清龍質疑，行政院4月於立院黨團協商時承諾半年內，提出院版「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」相關修正案，如今卻以書面報告取代修法承諾，對於有關軍人待遇條例及警察人員人事條例，行政院沒有要向立法院提出院版修正案？卓榮泰表示，行政院已於9月底前提出書面報告，若雙方對內容沒有意見，行政院就會依此提出修法版本。

依照4月15日立法院黨團協商結果，行政院應在民國115年總預算案付委後半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例相關修正案，及其他有關軍公教保障措施。卓榮泰答詢時表示，有關軍人待遇及警察人事的修正案，經過立法院三讀，也經過總統公布生效，行政院已經聲請釋憲，當初協調的內容是半年內必須提出相關作為，政府強化軍公教保障的具體作為，已經在9月底前送交立法院，希望未來等到釋憲結果出來，或雙方針對具體保障作為進行討論後，再來進行修法。

卓榮泰強調行政院已經提出相關作為，內容包括過去對軍警公教各類人員待遇調整的措施，以及強化保障的具體內容，待遇調整必須考量職務風險、勤務繁重程度及消費者物價指數（CPI），而非採取齊頭式調整，這才符合衡平性。若雙方對具體作為的內容沒有意見、達成共識，行政院就會依照相關內容提出修法版本。