被問專訪都沒破圈...蔣萬安1句話妙回：電視辯論主辦三立也是我同溫層

年底選戰倒數46天，台北市長蔣萬安近期接受唐湘龍專訪，周四也要上民眾黨主席黃國昌節目，也敲掉趙少康專訪，媒體今天問蔣「好像很多人說沒破圈，都留同溫層？」蔣萬安說，「這一次辯論會主辦除了TVBS也有三立，所以三立也是我的同溫層。」

蔣萬安今天上午出席南機場單元四公辦都更簽約，媒體也問蔣，周四接受黃國昌專訪，資深媒體人黃光芹認為是「飲鴆止渴」，會拉高仇恨值？蔣萬安說，他跟黃國昌主席認識很久，早在第一屆擔任立委時，就是同事，而且當時就很多議題都有共同合作，包括勞基法一例一休的修法，「我們並肩作戰」。

蔣說，包括後來進入市府，不管是去年反罷免，或核三延役公投，以及今年反毒油，其實都共同的合作。所以透過這樣的一個交換意見，也希望把很多共同關心的議題，可以很清楚的來跟所有的民眾說明、分享。

媒體也問蔣，最近有安排掃市場嗎？松山信義區議員秦慧珠希望可以早點來？蔣說，每一區他都非常重視，而且松信以前也是他的選區，所以常常走訪，不管立委或擔任市長後，推動各項建設、關心地方的鄉親、聆聽意見，所以都會安排，都有既定的步調跟節奏。