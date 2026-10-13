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辯論卡關先隔空交鋒...蔣萬安嗆選戰操作問沈伯洋：是真的想辯論嗎？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
誰卡電視辯論會？台北市長蔣萬安今天說，其實沒有第一場、怎麼會有第二場？一定要有第一場大家有共識，主辦方最快舉辦的這一場，辦完以後，就可以看後續的時間來討論安排，所以他都持開放的態度。記者潘俊宏／攝影
誰卡電視辯論會？台北市長蔣萬安今天說，其實沒有第一場、怎麼會有第二場？一定要有第一場大家有共識，主辦方最快舉辦的這一場，辦完以後，就可以看後續的時間來討論安排，所以他都持開放的態度。記者潘俊宏／攝影

台北市長電視辯論會，蔣萬安沈伯洋陣營誰卡關？台北市長蔣萬安今天表示，很可惜，也覺得很奇怪，沈不是一直希望快辯論？不僅昨天派出沒辦法做決定的代表，所以他覺得，「沈委員其實只是把『喊話要辯論』當成一個議題」，並不是真的要辯論。

蔣說，其實沒有第一場、怎麼會有第二場？一定要有第一場大家有共識，主辦方最快舉辦的這一場，辦完以後，就可以看後續的時間來討論安排，所以他都持開放的態度。

蔣萬安今天上午出席南機場單元四公辦都更簽約典禮，對於台北市長選舉第一場電視電辯論會，兩方陣營至今無共識仍卡關？蔣說，昨天兩方陣營在協調會上，其實主辦單位也說明，因為籌辦時間的關係，他們需要兩周，所以包括TVBS、三立主辦方提出最早可以舉辦是10月31日。為了盡快促成辯論會舉辦，他馬上第一時間就爽快答應好，雖然有行程，那也是想辦法是不是可以移開。

蔣萬安也問，10月31日晚間是沈伯洋的車隊掃街，「所以沈委員是因為要車掃？所以不同意10月31號？」「所以是希望我們配合他的行程嗎？其實10月31號是主辦單位，也就是TVBS跟三立共同決定提出來的時間，所以並不是我們提出來的。」

由於當天也有同志大遊行，媒體也問蔣，會不會出席同志大遊行，蔣萬安今表示，過去三年他也都會參加同志大遊行，今年他也很願意參加。

對於首場電視辯論卡關？蔣萬安說，很可惜、也覺得很奇怪，沈委員竟然沒有辦法同意，說要帶回去研究。但沈不是一直希望趕快辯論嗎？蔣嘆「我實在覺得，沈又派出沒辦法做決定的代表」，那這樣子沒辦法就很多細節包括日期趕快來確定，一天一天拖延下去。所以他覺得，沈委員其實只是把喊話要辯論當成一個議題，並不是真的要辯論。

媒體追問，沈伯洋過去在辯論、議題設定，都非常擅長，辯論攻防這一方面，跟團隊有沒有研議出什麼方法，突破對手攻勢？蔣萬安說，他就會在辯論上，好好把這四年讓市民有感很多政績、實際的成果，向所有的市民報告。同樣的，也會把接下來對台北市規畫、很清楚藍圖，來告訴市民，爭取大家的認同。

對於外界質疑，蔣萬安與昨天代表協商的立委羅智強態度說法不一致？蔣萬安說，羅就是他全權授權派出的代表，所以立場是完全一致。

蔣再次強調，TVBS跟三立是這一次雙方陣營共同同意、簽署一定會舉辦的一場辯論，也是最先邀約而且敲定的一場辯論會。所以昨天在主辦方提出最早可以舉辦是10月31日，他的團隊也為了盡快的促成能夠趕快舉辦這一場，所以說沒有問題10月31日。

蔣說，很納悶，沈委員為什麼遲遲不願意同意這一天？因為這是主辦方提出來的，而且最早可以舉辦。所以蔣再次強調，昨天他們派出的代表，沒辦法當場馬上決定，羅智強委員他有授權，所以10月31日沒有問題同意。

沈伯洋 蔣萬安 辯論 台北市選舉

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