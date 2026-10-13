民眾黨團大方向支持松機遷建 許忠信囑：不是選舉才拿出來喊口號

有關台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建政見，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天表示，民眾黨團大方向支持松山機場遷建，但是也必須考慮離島居民就學、醫療照顧等因素，當中還牽扯到交通部、內政部及國防部等單位，此事需要經過規畫才能有美好的結果。

隨著年底地方選舉進入倒數，蔣萬安先前提出松山機場遷建政見，立法院外交及國防委員會明天將邀請國防部長顧立雄、交通部長陳世凱及民用航空局報告「松山機場遷建與台中機場擴建之全國機場軍民航功能重塑」。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，洪毓祥受訪時表示，民眾黨團大方向支持松山機場遷建，但是也有諸多因素必須納入考慮，最大好處就是將此地用作技術經貿，甚至規畫住宅或公園等大型建設，對於貫穿台北市東西南北向交通、舒緩內湖交通瓶頸將有很大的幫助，未來也能串聯北士科、內湖及南港等多個科技廊帶。

洪毓祥說，如果再加上周遭的社會住宅、公共住宅，還有都市更新計畫全面啟動，「我相信會給台北市的城市風景帶來不同的地貌。」

不過，洪毓祥表示，此事也必須考量軍用機場遷移，包括離島居民的就學、醫療照顧，甚至是緊急防災體系等因素，「這些東西不只單靠台北市政府，當中還牽扯到交通部、內政部及國防部等單位」，希望中央與地方政府能夠好好規畫，而這也是民進黨多年以來推動的方向。

洪毓祥說，松山機場遷建大方向正確，但是如何有效解決上述問題，「還是需要做一點規畫，未來才可以有更美好的結果。」

民眾黨立委許忠信則說，行政院前政務委員張景森聲稱「民進黨長期要遷建松山機場」，其實這樣的說法是完全不了解台灣，因為現今台北市民生社區的多條主要幹道，當年在日治時期是要用作松山場場地二跑道，遷建機場需要經過長期規畫，而不是選舉才拿出來喊口號。