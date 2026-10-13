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中國制裁台灣友邦政要 邱垂正：新型態對台跨國鎮壓

中央社／ 台北13日電

中國對台灣友邦巴拉圭、貝里斯政要發布反制措施。陸委會主委邱垂正今天表示，嚴厲譴責這種新型態的對台跨國鎮壓，陸委會將會有相關的因應作為。

中國外交部12日發出兩份外交部令，對巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo Emigdio VillateSamaniego）和貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡（FrancisFonseca）實施「反制措施」，包括凍結兩人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與兩人進行交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。邱垂正上午在立法院受訪表示，中國用域外法律工具，對友邦國家進行跨國鎮壓，這也是對台跨國鎮壓的新模式。

邱垂正也說，中國這種做法損人不利己，只會激發台灣人民對於中共的行徑感到痛恨，讓兩岸關係漸行漸遠，嚴厲譴責這種行為，對於這種新型態的跨國鎮壓，會有相關的因應作為。

邱垂正 對台 巴拉圭

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