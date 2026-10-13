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蔡英文返台了！揭訪美：把台灣帶到世界 把世界帶回台灣

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
前總統蔡英文訪美返台。圖／蔡英文臉書
前總統蔡英文訪美返台。圖／蔡英文臉書

前總統蔡英文卸任後首度訪美，展開為期一周的交流訪問，13日她宣布已回到台灣。她提到，台灣有技術、有製造能力、有工程人才，也有一路走來累積的民主經驗和社會韌性。「把台灣帶到世界，也把世界帶回台灣」，是她這趟旅程一直在做的事情。

「我回台灣了。」蔡英文表示，這次訪問美國，行程很充實，也見了很多老朋友、新朋友。她去了史丹佛大學，和來自學界、科技、產業以及國安領域的朋友，分享台灣面對挑戰的經驗。

蔡英文說，她也到胡佛研究所，分享台灣的民主，談台灣如何在分歧裡尋找共同點，讓社會即使有不同意見，還是能夠一起往前走。在矽谷，她見了台灣的新創團隊、創業家，也和在美國工作、求學的年輕朋友聊了很多。

蔡英文提到，她向海外的台灣人說，大家走到世界，不只是要問「台灣可以向世界學什麼」，也可以問：「台灣有什麼，是世界需要的」。台灣有技術、有製造能力、有工程人才，也有一路走來累積的民主經驗和社會韌性。這些，都是台灣可以帶給世界的東西。

蔡英文表示，這趟旅程，她也再次感受到，台灣在世界上有很多朋友。從前議長裴洛西、前國務卿萊斯，到學界、產業界的朋友；從很早就在美國落腳的僑胞，到這幾年才來到矽谷打拚的年輕世代。大家用不同的方法，讓台灣和世界保持連結。

蔡英文提到，每一次見到朋友、聽到新的想法，或者看到台灣人在世界上努力的樣子，都很想讓台灣的大家一起知道。「把台灣帶到世界，也把世界帶回台灣」，是她這趟旅程一直在做的事情。而現在，她回家了。

蔡英文說，謝謝這一路上所有的照顧、交流和鼓勵，也謝謝在台灣一路陪她看完這趟旅程的大家。旅程結束了，但台灣跟世界的連結，不會停下來。大家繼續努力，也繼續幫台灣交朋友。

前總統蔡英文與前美國國務卿萊斯合影。圖／蔡英文臉書
前總統蔡英文與前美國國務卿萊斯合影。圖／蔡英文臉書

蔡英文 訪美 國安

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