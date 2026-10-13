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中國制裁台友邦政要 陳明祺：跨境鎮壓又一案例

中央社／ 台北13日電

中國對台灣友邦巴拉圭、貝里斯政要發布反制措施。外交部次長陳明祺今天表示，這是中國運用各種脅迫方式，甚至從事跨境鎮壓的再一次案例，現在延伸到台灣友邦。台灣國際能見度越來越高，中國難道要制裁全世界嗎。

行政院長卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院施政報告並備質詢，陳明祺會前受訪作上述表示。

中國外交部昨天發出兩份外交部令，對巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo Emigdio VillateSamaniego）和貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡（FrancisFonseca）實施「反制措施」，包括凍結兩人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與兩人進行交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

陳明祺表示，這是再一次的案例，中國用各種脅迫的方式，甚至從事跨境鎮壓，現在延伸到台灣友邦，外交部對此保持高度關切，並協助友邦應對、提供必要的協助。巴拉圭外交部已發表聲明表示，不會影響台灣跟巴拉圭的邦交。

陳明祺說，中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬的事實，國際公認。中華民國台灣基於主權國家的原則從事國際交往，是再自然不過的事情，中國卻一直打壓。

陳明祺指出，這對於中國所謂中美建設性戰略穩定關係，一點幫助都沒有。其次，台灣在國際上的能見度越來越高，中國只會更加疲於奔命，難道中國要制裁全世界嗎。

陳明祺 巴拉圭 外交部

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