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蔡英文訪美感言：我此行把台灣帶到世界 也把世界帶回台灣

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前總統蔡英文結束二周的訪美行程，今天清晨回到台灣。 圖取自蔡英文臉書
前總統蔡英文結束二周的訪美行程，今天清晨回到台灣。 圖取自蔡英文臉書

前總統蔡英文結束二周的訪美行程，今天清晨回到台灣。蔡英文在臉書貼文表示，這趟旅程，她也再次感受到，台灣在世界上有很多朋友，她也從很早就在美國落腳的僑胞，到這幾年才來到矽谷打拚的年輕世代，見到大家用不同方法讓台灣和世界保持連結。蔡英文說，「把台灣帶到世界，也把世界帶回台灣」，是她這趟旅程一直在做的事情。

蔡英文說，她去了史丹佛大學，和來自學界、科技、產業以及國安領域的朋友，分享台灣面對挑戰的經驗。她也到胡佛研究所，分享台灣的民主，談她們如何在分歧裡尋找共同點，讓社會即使有不同意見，還是能夠一起往前走。

蔡英文表示，在矽谷，她見了台灣的新創團隊、創業家，也和在美國工作、求學的年輕朋友聊了很多。她和海外的台灣人說，她們走到世界，不只是要問「台灣可以向世界學什麼」，也可以問：「台灣有什麼，是世界需要的」。台灣有技術、有製造能力、有工程人才，也有她們一路走來累積的民主經驗和社會韌性。這些，都是台灣可以帶給世界的東西。

蔡英文說，這趟旅程，她也再次感受到，台灣在世界上有很多朋友。從前議長裴洛西、前國務卿萊斯，到學界、產業界的朋友；從很早就在美國落腳的僑胞，到這幾年才來到矽谷打拚的年輕世代。大家用不同的方法，讓台灣和世界保持連結。每一次見到她們的朋友、聽到新的想法，或者看到台灣人在世界上努力的樣子，她都很想讓台灣的大家一起知道。

「把台灣帶到世界，也把世界帶回台灣」，蔡英文說，這是她這趟旅程一直在做的事情。現在，她回家了。謝謝這一路上所有的照顧、交流和鼓勵，也謝謝在台灣一路陪她看完這趟旅程的大家。

蔡英文說，旅程結束了，但台灣跟世界的連結，不會停下來。她們繼續努力，也繼續幫台灣交朋友。

訪美 蔡英文 矽谷

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