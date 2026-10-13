韓國瑜批不副署成為民主發展的負面教材 卓榮泰：基於對憲政秩序維護

針對立法院長韓國瑜點名行政院長卓榮泰不副署法案、呼籲賴清德總統解決兩院對立。卓榮泰上午在立法院表示不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，「我們願意敞開大門跟立法院好好溝通」。

立法院長韓國瑜在國慶大會致詞時表達立法院通過的法律案，行政院長不副署，憲政僵局若無法妥善化解，會成為未來民主發展的負面教材；並強調賴清德總統若無法解決立法和行政的兩院對立，將衝擊國家治理及民生福祉，台灣民主絕不能被全世界認為是假民主、真獨裁。

卓榮泰表示行政、立法兩院當中，對於憲政精神、秩序與權力分立存在分歧意見。過去行政院針對違憲、違法的相關法案、預算，透過覆議、大法官解釋，都沒辦法取得最後的正義，基於對憲政秩序維護，行政院採取不副署的憲法權力跟義務，這是被動跟必要的做法。