獨／最帥大使閃辭 ! 國慶酒會彩排八人扛床轎、變裝秀惹議

被網友封為「最帥大使」的中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民近日閃電請辭。據了解，導火線是徐蔚民發想的國慶表演節目，其中出現八名馬紹爾民眾扛著木床為轎、一名當地民眾在前引導，而徐蔚民坐在上面，彩排畫面引發爭議；此外，他打算在國慶酒會表演變裝秀，種種消息傳回外交部遭否決，徐蔚民返國述職與外交部本部溝通未果，已經請辭大使一職。

徐蔚民去年底才派赴馬紹爾群島擔任大使，大使館刊登他的肖像照引發關注，網友戲稱「帥到以為是AI照片」、「好像大明星」。

然而，各地駐外館處都在辦理國慶酒會之際，徐蔚民自行發想安排表演橋段，找人把自己扛在肩上，還打算變裝登場。徐蔚民找當地民眾來配合表演，彩排畫面流出引發議論。

從本報接獲的影片可見，徐蔚民坐在一張由8名馬紹爾民眾扛在肩上的木床上，另有一名民眾走在前頭，做出灑水或灑花瓣的動作，搭配背景音樂，隊伍緩慢前進。另外一段影片則顯示，一名館員在彩排時詢問坐在木床上的徐蔚民，「大使，要再快一點還是（既有速度）？」另有人補充可以搭配背景音樂來彩排。

據了解，徐蔚民遭檢舉，主要是在以基督教為多數的馬紹爾群島上，意圖扮演變裝皇后，還叫島民抬轎，外交部雖然理解抬／搭乘轎床在當地沒有貶義，問題是在國慶酒會上演這個情節，讓外交部頗有疑慮，因而叫停；另一名知情人士指出，這個表演被外交部否決後，徐蔚民為了國慶酒會，想了好多節目，都沒獲准。

有兩位曾派任當地的外交官私下對本報表示，從未在當地見過把誰扛在肩上出場的活動。一名資深外交官指出，「如果是我們的國慶酒會，大使用這樣的方式進場，不是很妥當。」

這名資深外交官表示，若這事先跟駐在國政府有默契，或者有其當地民情可以支持，可以另當別論，否則畫面曝光，老實說不是很好；在辦理國慶活動時，要尊重駐在國及其朝野政要的看法，有時候想出奇制勝、標新立異，反而會容易出狀況，建議還是以穩健為原則。

據掌握，這是徐蔚民「返國述職」的原因之一，外交部在國慶酒會前把人召回，徐蔚民跟外交部力爭未果，已經遞出辭呈，目前人事作業進行中，外交部也著手尋找新大使。

與其他館處競相發布國慶酒會或慶祝活動的熱烈狀況相比，馬紹爾大使館官網和社群網頁相當低調，沒有公布相關活動訊息或照片，只有轉發賴清德總統的國慶演說內容。

本報數度致電和透過電郵詢問，均未聯繫上本人。