外館資訊系統涉含中國原始碼 外交部：主動通報已做損害管控

外交部資安稽核發見資訊管理系統有異，北檢昨天搜索約談得標廠商，約談呂男等4名被告到案。外交部次長陳明祺今天表示，外交部去年例行性資安檢查時發現，外館並沒有不正當通聯狀況，也做了必要的損害管控。

行政院長卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，陳明祺於會前受訪時作上述表示。

台北市某科技公司呂姓負責人涉嫌以含有中國原始碼的IP-guard軟體，投標外交部資訊管理系統採購案。外交部資安稽核發現有異，向調查局新北市調查處檢舉，新北處報請台北地檢署指揮偵辦，台北地檢署昨天指揮搜索10處，約談負責研發原始碼的安和公司負責人呂宜坤等4人。

陳明祺表示，外交部是通過公務採購系統採購軟體，作為外館的資產管理工作。去年底時，外交部進行例行性的外館資安檢查時發現問題，立刻往回查軟體1年多來使用情況，發現外館並沒有出現不正當的通聯狀況，外交部也立刻把案子提到調查局，由調查局接手處理。

陳明祺說，外交部是主動發現問題，並做必要的損害管控，還請調查局協助進行調查。

外交部稍早回覆中央社提問表示，先前透過政府共同供應契約向「坤侑科技」採購資訊資產管理軟體，並裝設於駐外館處的上網電腦，以協助進行資產控管，並無涉及機敏資訊。

外交部說明，跨部會資安健診團隊於2025年12月赴駐外館處執行資安稽查任務時，外交部主動發現該資產管理軟體部分檔案，經分析包含「中國廣州溢信科技有限公司」簽章。

外交部發現後即主動通報上級督導機關及資安主政機關，同時稽查並確認近年外交部及外館連線紀錄，無異常連線行為，並將相關程式提供予法務部調查局新北市調查處等相關單位進行調查。

外交部表示，後續將配合相關單位查處，倘確認有違法情事，將依契約對廠商究責。