快訊

2026.10月便宜資費懶人包！5G 456元搶市、4G還有388元前半年吃到飽

台美混血網紅罹癌募款60萬！拿不出診斷證明遭疑斂財 愛莉莎莎列3疑點

MLB／打光芒很難嗎？守護者14安豪氣奪勝 打1場就超越洋基3場總和

聽新聞
0:00 / 0:00

外館資訊系統涉含中國原始碼 外交部：主動通報已做損害管控

中央社／ 台北13日電

外交部資安稽核發見資訊管理系統有異，北檢昨天搜索約談得標廠商，約談呂男等4名被告到案。外交部次長陳明祺今天表示，外交部去年例行性資安檢查時發現，外館並沒有不正當通聯狀況，也做了必要的損害管控。

行政院長卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，陳明祺於會前受訪時作上述表示。

台北市某科技公司呂姓負責人涉嫌以含有中國原始碼的IP-guard軟體，投標外交部資訊管理系統採購案。外交部資安稽核發現有異，向調查局新北市調查處檢舉，新北處報請台北地檢署指揮偵辦，台北地檢署昨天指揮搜索10處，約談負責研發原始碼的安和公司負責人呂宜坤等4人。

陳明祺表示，外交部是通過公務採購系統採購軟體，作為外館的資產管理工作。去年底時，外交部進行例行性的外館資安檢查時發現問題，立刻往回查軟體1年多來使用情況，發現外館並沒有出現不正當的通聯狀況，外交部也立刻把案子提到調查局，由調查局接手處理。

陳明祺說，外交部是主動發現問題，並做必要的損害管控，還請調查局協助進行調查。

外交部稍早回覆中央社提問表示，先前透過政府共同供應契約向「坤侑科技」採購資訊資產管理軟體，並裝設於駐外館處的上網電腦，以協助進行資產控管，並無涉及機敏資訊。

外交部說明，跨部會資安健診團隊於2025年12月赴駐外館處執行資安稽查任務時，外交部主動發現該資產管理軟體部分檔案，經分析包含「中國廣州溢信科技有限公司」簽章。

外交部發現後即主動通報上級督導機關及資安主政機關，同時稽查並確認近年外交部及外館連線紀錄，無異常連線行為，並將相關程式提供予法務部調查局新北市調查處等相關單位進行調查。

外交部表示，後續將配合相關單位查處，倘確認有違法情事，將依契約對廠商究責。

外交部 外館 陳明祺

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外館資安系統證實有大陸原始碼 外交部：配合相關單位查處

外館系統爆含陸原始碼 外交部：無不當通聯、有做損害控管

影／外交部外館資安系統疑含中國原始碼 檢調約談得標廠商

外館資安系統爆含陸原始碼 廠商4人約談到案

相關新聞

獨／最帥大使閃辭 ! 國慶酒會彩排八人扛床轎、變裝秀惹議

被網友封為「最帥大使」的中華民國駐馬紹爾群島大使徐蔚民近日閃電請辭。據了解，導火線是徐蔚民發想的國慶表演節目，其中出現八名馬紹爾民眾扛著木床為轎、一名當地民眾在前引導，而徐蔚民坐在上面，彩排畫面引發爭議；此外，他打算在國慶酒會表演變裝秀，種種消息傳回外交部遭否決，徐蔚民返國述職與外交部本部溝通未果，已經請辭大使一職。

批陸霸權心態裁我友邦高官 卓揆：無權干涉我內政、外交

中國大陸對台灣友邦巴拉圭、貝里斯政要發布反制措施。行政院長卓榮泰今日說，中國一再對外施展霸權心態與做法，已經引起全世界反感，中華人民共和國無權對中華民國台灣在內的主權獨立國家，干涉其內政、影響外交，台灣會持續與友邦及民主同盟國家攜手合作，維護自由民主人權。

辯論卡關先隔空交鋒...蔣萬安嗆選戰操作問沈伯洋：是真的想辯論嗎？

台北市長電視辯論會，蔣萬安、沈伯洋陣營誰卡關？台北市長蔣萬安今天表示，很可惜，也覺得很奇怪，沈不是一直希望快辯論？不僅昨天派出沒辦法做決定的代表，所以他覺得，「沈委員其實只是把『喊話要辯論』當成一個議題」，並不是真的要辯論。

民眾黨團大方向支持松機遷建 許忠信囑：不是選舉才拿出來喊口號

有關台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建政見，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天表示，民眾黨團大方向支持松山機場遷建，但是也必須考慮離島居民就學、醫療照顧等因素，當中還牽扯到交通部、內政部及國防部等單位，此事需要經過規畫才能有美好的結果。

民眾黨批院版軍警待遇修法拿報告混充 卓榮泰：有共識就提案

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，民眾黨立院黨團總召陳清龍質疑，行政院4月於立院黨團協商時承諾半年內，提出院版「軍人待遇條例」及「警察人員人事條例」相關修正案，如今卻以書面報告取代修法承諾，形同「魚目混珠」。卓榮泰表示，行政院已於9月底前提出書面報告，若雙方對內容沒有意見，行政院就會依此提出修法版本。

蔡英文訪美感言：我此行把台灣帶到世界 也把世界帶回台灣

前總統蔡英文結束二周的訪美行程，今天清晨回到台灣。蔡英文在臉書貼文表示，這趟旅程，她也再次感受到，台灣在世界上有很多朋友，她也從很早就在美國落腳的僑胞，到這幾年才來到矽谷打拚的年輕世代，見到大家用不同方法讓台灣和世界保持連結。蔡英文說，「把台灣帶到世界，也把世界帶回台灣」，是她這趟旅程一直在做的事情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。