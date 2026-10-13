我友邦官員遭陸制裁 邱垂正：對台跨國鎮壓新模式

中國大陸外交部宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，陸委會主委邱垂正今稱這是對台跨國鎮壓的新模式，批評這是損人不利己的行為，讓兩岸關係漸行漸遠，陸委會未來也會針對這種新型態的跨國鎮壓有因應作為。

大陸外交部12日宣布制裁巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego），以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（Francis Fonseca）。這是中國首度制裁台灣邦交國官員。

邱垂正今表示，中國大陸用域外的法律工具台灣友邦國家進行跨國鎮壓， 認為這也是對台跨國鎮壓的新模式。

邱垂正表示，中國大陸這樣的做法只是在破壞台灣與友邦國家之間的關係，並認為這樣的做法是損人不利己的作為，只會激發台灣人民對中共的行徑感到痛恨，讓兩岸關係漸行漸遠。

邱垂正表示，陸委會嚴厲譴責這種行為， 也對這種新型態的跨國鎮壓會有相關的因應作為。