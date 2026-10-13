外館系統爆含陸原始碼 外交部：無不當通聯、有做損害控管

外交部外館資訊管理系統被爆內藏大陸原始碼，引發資安疑慮。外交部次長陳明祺表示，往回追查一年多使用軟體的時間，發現並無出現不正當通聯狀況，也將此案提到調查局，主動發掘問題，並做必要損害控管。

「安和科技」涉將大陸合作開發的軟體在台重新包裝，透過「坤侑科技」出面投標，並找「鎰威科技」修改原始碼介面，順利取得3年度標案，調查局認為有資安疑慮，昨搜索約談4名廠商到案，台北地檢署複訊後，凌晨依違反政府採購法命4人分別以20至25萬元交保、均限制出境出海。

陳明祺表示，首先是我方通過公務採購系統採購到這樣的軟體。主要軟體功能是為我方外館的資產進行些管理的工作。

陳明祺表示，去年底時，進行例行性外館資安檢查，發現這樣的問題。立刻往回查一年多使用軟體的時間，發現各個外館沒有出現不正當通聯狀況。

陳明祺強調，也立刻將此案提到調查局，由調查局追蹤，所以是主動發掘問題，也做了必要的損害控管，請主管單位來協助調查。