嗆韓國瑜不副署是被動 卓榮泰：合法合憲下願敞開大門與立院溝通

針對立法院長韓國瑜再點名行政院長卓榮泰不副署法案、呼籲賴清德總統解決兩院對立。卓今日指出，過去透過覆議、大法官解釋都無法取得正義，基於維護憲政秩序，不副署是被動跟必要的做法，只要立法院基於憲法精神、合法合憲的法律與預算下，「我們願意敞開大門跟立法院好好溝通」。

立法院長韓國瑜日前於國慶大會致詞時提及，立法院通過的法律案，行政院長不副署，憲政僵局若無法妥善化解，會成為未來民主發展的負面教材；他並稱，賴清德總統若無法解決立法和行政的兩院對立，將衝擊國家治理及民生福祉；「台灣民主絕不能被全世界認為是假民主、真獨裁」。

卓榮泰今日率部會首長赴立法院施政報告並備質詢前接受媒體聯訪。他引用賴總統在國慶大典所言，「台灣這座山巔之城，不會因為沒有分歧才發光，而是即使意見不同，大家仍然尊重彼此，相信制度，更願意共同守護國家」，這正能印證目前行政、立法兩院之間的關係。

卓榮泰說，行政、立法兩院當中，對於憲政精神、秩序與權力分立存在分歧意見。過去行政院針對違憲、違法的相關法案、預算，透過覆議、大法官解釋，都沒辦法取得最後的正義。

卓榮泰提到，最明顯的例子是第一次修正的「財政收支劃分法，那麼明顯的計算公式錯誤，行政院具備理由明白指出，但立法院不為所動，仍要繼續透過另一次修法完成。因此，無論是覆議、大法官會議，「接著也被權力相當的萎縮」。

卓榮泰表示，基於對憲政秩序維護，行政院採取不副署的憲法權力跟義務，這是被動跟必要的做法。未來行政、立法兩院當中，只要立法院願意在憲法精神、秩序，及共同維護國家財政紀律、合法合憲的法律、政策跟預算底下，行政院歡迎立法院提出任何建議。「我們願意敞開大門跟立法院好好溝通。」