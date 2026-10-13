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中制裁我友邦高官 外交部：台國際能見度愈來愈高 難道要制裁全世界？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
外交部政務次長陳明祺。聯合報系資料照
外交部政務次長陳明祺。聯合報系資料照

中國大陸外交部昨宣布，對我邦交國巴拉圭及貝里斯的兩名官員制裁，此為大陸首次直接制裁與台灣維持邦交國家的現任部長級官員。外交部政務次長陳明祺表示，我方協助友邦應對並提供必要協助，重申「中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬」的事實為國際公認的，台灣國際能見度愈來愈高，難道中國要制裁全世界？

中國大陸制裁對象為巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Villate），以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（Francis Fonseca），相關反制措施包括凍結兩人在中國大陸境內的財產、禁止境內組織及個人與其交易合作，以及不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

陳明祺表示，這是再一次的案例，中國用各種脅迫的方式，甚至從事跨境鎮壓，延伸到我方友邦，我方對這事高度關切。

陳明祺指出，我方協助友邦應對並提供必要協助。昨天看到巴拉圭外交部已針對此事來發言，此事不會影響到台灣跟巴拉圭之間的邦交。

陳明祺說，再次強調，「中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬」的事實是國際上所公認的。基於「中華民國台灣是主權國家的原則」進行國際交往，這是再自然不過的事情。中國一直打壓，對其所談的「建設性戰略穩定關係」，一點幫助都沒有。

陳明祺表示，再者台灣在國際上的能見度愈來愈高，中國會更加疲於奔命，難道中國要制裁全世界嗎？

外交部 外交 巴拉圭

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