快訊

在東京一天走萬步不稀奇 為何回台灣去巷口也想騎車

6種被誤認為「高蛋白質食物」 雞蛋、堅果、燕麥奶都上榜

員工爆欠薪！平價女裝LOVFEE宣布結束營運 公布會員儲值金退款方式

聽新聞
0:00 / 0:00

兒虐爭議幼兒園負責人當賴瑞隆後援會長 陳以信：零容忍喊假的？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的幼教產業後援會余姓總會長，遭揭露其經營的幼兒園過去涉及多達16項不當管教爭議。國民黨文傳會主委陳以信今批評，賴瑞隆嘴巴喊兒虐零容忍，找來的幼教後援總會長卻是對受虐兒童與家長最惡劣的示範。賴瑞隆不能想靠總會長請辭切割責任，應即親自出面說明，向受害家長及全體高雄市民公開道歉。

陳以信指出，根據高雄市議會國民黨團揭露，該幼兒園當年遭控以膠帶綑綁幼童雙手、禁止如廁導致失禁、拉扯頭髮、強迫站著睡覺等多達16項不當管教行為，甚至遭高雄市府行政裁罰。如此嚴重的兒虐歷史，賴瑞隆競選團隊竟然完全不在乎？根本是把兒童安全當兒戲，賴瑞隆都欠高雄家長一個交代。

陳以信批評，陳其邁市府的兒少保護網究竟破了多少洞？根據衛福部統計，2024年全國30名兒童受虐死亡，高雄就占了12人，高達四成。根據媒體報導，高雄兒少保護通報案件從2023年的1526件，暴增至2025年的2440件，兩年增加近六成，監察院更曾正式糾正陳其邁市府兒少保護機制重大缺失。面對如此沉痛的數字，陳其邁究竟做了什麼？陳其邁連高雄孩子的安全都保護不了，還有什麼資格盤算卸任後接任行政院長？

陳以信質疑，賴瑞隆當了多年高雄立委，面對市府兒少保護制度的缺失，究竟監督了什麼？連自己競選團隊的幼教後援會長都爆出重大爭議，還敢高喊兒虐零容忍？民進黨只顧選舉造勢，卻讓高雄孩子的安全亮起紅燈，兒虐零容忍不是出事情就找人辭職了事，賴瑞隆必須親自公開道歉。

兒虐 幼兒園 後援 賴瑞隆 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

虐童爭議 賴瑞隆幼教後援總會長請辭

高雄4年16名兒童因兒虐致死 陳其邁發聲：不斷檢討並提高保護標準

賴瑞隆推動亞灣AI專區 柯志恩提出打造完整生態系

高雄補社安網 陳其邁：高風險家庭每月訪視

相關新聞

批陸霸權心態裁我友邦高官 卓揆：無權干涉我內政、外交

中國大陸對台灣友邦巴拉圭、貝里斯政要發布反制措施。行政院長卓榮泰今日說，中國一再對外施展霸權心態與做法，已經引起全世界反感，中華人民共和國無權對中華民國台灣在內的主權獨立國家，干涉其內政、影響外交，台灣會持續與友邦及民主同盟國家攜手合作，維護自由民主人權。

我友邦官員遭制裁 美國務院：反對中國脅迫西半球國家行使主權

中國大陸外交部宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，美國國務院今回應，稱川普政府反對中國對西半球行使主權權利的國家進行脅迫與侵犯。

游錫堃酸蔣萬安「認養阿公」 柳采葳批：立法院前院長當低俗側翼打手

年底選戰倒數46天，對於立法院前院長游錫堃酸台北市長蔣萬安「認養阿公」，民進黨參選人沈伯洋還稱「院長用比較幽默方式表達」。國民黨北市議員柳采葳痛批，民進黨為打倒蔣萬安、幫沈伯洋護航，居然連「立法院前院長」都親自下場當低俗側翼打手。

兒虐爭議幼兒園負責人當賴瑞隆後援會長 陳以信：零容忍喊假的？

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的幼教產業後援會余姓總會長，遭揭露其經營的幼兒園過去涉及多達16項不當管教爭議。國民黨文傳會主委陳以信今批評，賴瑞隆嘴巴喊兒虐零容忍，找來的幼教後援總會長卻是對受虐兒童與家長最惡劣的示範。賴瑞隆不能想靠總會長請辭切割責任，應即親自出面說明，向受害家長及全體高雄市民公開道歉。

中制裁我友邦高官 外交部：台國際能見度愈來愈高 難道要制裁全世界？

中國大陸外交部昨宣布，對我邦交國巴拉圭及貝里斯的兩名官員制裁，此為大陸首次直接制裁與台灣維持邦交國家的現任部長級官員。外交部政務次長陳明祺表示，我方協助友邦應對並提供必要協助，重申「中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬」的事實為國際公認的，台灣國際能見度愈來愈高，難道中國要制裁全世界？

我友邦官員遭陸制裁 邱垂正：對台跨國鎮壓新模式

中國大陸外交部宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，陸委會主委邱垂正今稱這是對台跨國鎮壓的新模式，批評這是損人不利己的行為，讓兩岸關係漸行漸遠，陸委會未來也會針對這種新型態的跨國鎮壓有因應作為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。