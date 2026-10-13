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我友邦官員遭制裁 美國務院：反對中國脅迫西半球國家行使主權

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國國務院。新華社
美國國務院。新華社

中國大陸外交部宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，美國國務院今回應，稱川普政府反對中國對西半球行使主權權利的國家進行脅迫與侵犯。

大陸外交部昨宣布制裁巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego），以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（Francis Fonseca）。這是中國首度制裁台灣邦交國官員。

美國國務院於台灣時間13日上午答覆本報記者提問，發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，川普政府反對中國對本半球行使主權權利的國家進行脅迫與侵犯。

皮戈特指出，正如美國國務卿魯比歐所言，這是西半球-這是我們居住的地方，美國絕不允許我們的區域成為對手、競爭者和敵手威脅美國安全，或者破壞美國夥伴關係的基地。

皮戈特表示，美國與盟友和夥伴站在一起，包括台灣在內，共同推進我們的繁榮、安全與價值。

國務院 主權 西半球

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