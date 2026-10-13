批陸霸權心態裁我友邦高官 卓揆：無權干涉我內政、外交

中國大陸對台灣友邦巴拉圭、貝里斯政要發布反制措施。行政院長卓榮泰今日說，中國一再對外施展霸權心態與做法，已經引起全世界反感，中華人民共和國無權對中華民國台灣在內的主權獨立國家，干涉其內政、影響外交，台灣會持續與友邦及民主同盟國家攜手合作，維護自由民主人權。

台灣才剛過完中華民國國慶，此後中方不僅宣布軍演，並對台灣友邦巴拉圭、貝里斯政實施反制措施，這也是對岸首次直接制裁與台灣維持邦交國家的現任部長級官員。

卓榮泰今日率部會首長赴立法院施政報告並備質詢前接受媒體聯訪。他引用賴清德總統在國慶大典所言，和平不能只靠願望，包容也不能成為侵略者得寸進尺的理由；中國一再對外施展霸權心態與做法，已引起全世界共同的反感。

卓榮泰表示，中華民國台灣是主權獨立國家，中華人民共和國無權對中華民國台灣在內的全球主權獨立國家，干涉其內政、影響外交，台灣會持續與友邦及民主同盟國家更強力的攜手合作，維護自由民主人權，也維護區域和平跟安全，同時更要抵制任何霸權、極權擴張。