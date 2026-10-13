游錫堃酸蔣萬安「認養阿公」 柳采葳批：立法院前院長當低俗側翼打手

年底選戰倒數46天，對於立法院前院長游錫堃酸台北市長蔣萬安「認養阿公」，民進黨參選人沈伯洋還稱「院長用比較幽默方式表達」。國民黨北市議員柳采葳痛批，民進黨為打倒蔣萬安、幫沈伯洋護航，居然連「立法院前院長」都親自下場當低俗側翼打手。

柳說，游錫堃前晚在社群發文，大言不慚地酸台北市長選戰是「兩個大善人的選擇，一個領養女兒、一個認養阿公」用這種輕蔑、羞辱式的低俗地獄梗，赤裸裸地拿別人的血緣身世做政治嘲諷。

「五院院長級大老淪低俗打手，格局比一比高下立判！」柳批評，好歹當過中華民國的立法院長、五院院長級的大老！卸任後不關心國政、不關心台北市政，居然不甘寂寞跑出來拿別人家世身世開低俗玩笑，對比現任立法院長韓國瑜在國慶大會上憂國憂民、關心國家憲政體制，游錫堃卻在網路上熱衷當側翼抹黑打手。

「拿『領養、認養』當消遣工具，踐踏全台收養家庭同理心！」柳采葳說，「愛與陪伴」是無價的，全台灣無數有愛心的收養家庭，每天辛辛苦苦照顧孩子、照顧家人，為了搞政治鬥爭，連基本的社會同理心與道德底線都拋諸腦後！這種拿別人的身世與家庭開玩笑的行徑，哪裡是什麼「高級幽默」？根本是發霉腐臭的低俗霸凌！

柳質疑，賴清德總統令不出黨中央，沈伯洋竟護航「真幽默」？賴清德總統前陣子才公開下令「選戰避談蔣萬安身世」沈伯洋嘴上也高喊「不攻擊對手家人、專注市政」當游錫堃發文拿身世霸凌時，沈伯洋居然還幫忙護航稱「游院長比較幽默」？不敢公開切割、不敢叫黨內大老刪文道歉？

「一個人的格局決定他的高度，一個黨的選風決定他的品質！」柳表示，請沈伯洋正面回答，你到底認不認同游錫堃拿身世羞辱人的言論？如果你不認同，敢不敢公開叫游前院長向全體市民與收養家庭道歉？