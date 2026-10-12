林佳龍考察波蘭科技園區預定地 促雙方簽合作備忘錄

外交部長林佳龍率團訪問波蘭，今天考察位於米恩基尼亞市的「台灣區電機電子工業同業公會」科技園區預定地，並敦促台灣與波蘭雙方簽署合作備忘錄，為台企提供良好投資環境，也希望能成為台灣進入中東歐的門戶。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於12日率團赴波蘭西南部下西里西亞省（Lower Silesia）米恩基尼亞市（Miękinia）考察「台灣區電機電子工業同業公會」（TEEMA）規劃設立的「TEEMA科技園區」（TEEMA Technology Park）預定地。

林佳龍於參訪時表示，台波規劃於今年底前由雙方代表簽署合作備忘錄（MOU），並由財團法人國際合作發展基金會（ICDF）與相關單位共同合作，取得園區用地。雙方最終目標是希望提供完善政策支持與合作架構，為台灣赴當地投資企業提供具優良基礎建設的投資環境。

林佳龍聽取相關單位簡報，瞭解預定地周邊道路、水電等基礎設施建設的整體規畫。他在簡報前致詞表示，波蘭是中東歐最大經濟體，具備強健工業基礎、完善基礎建設及高素質人才，是台灣企業進入歐洲市場的門戶；期盼藉由台灣數十年來發展科學園區經驗，未來在米恩基尼亞市建立涵蓋先進製造、AI資料中心、智慧城市、電動車、資通訊及商業服務等領域的科技產業聚落。

林佳龍強調，此計畫除可協助台灣廠商擴大歐洲布局，並與區域市場及產業夥伴緊密連結外，亦盼為台灣與波蘭企業開拓更多合作機會，進一步提升台波雙方產業實力，強化雙方經濟安全，共同打造更完善、更具韌性供應鏈，協助歐洲達成「再工業化」的目標。

下西里西亞省省長甘卡茲（Paweł Gancarz）於米恩基尼亞市政府午宴時說明，該省為波蘭經濟重鎮，地理位置優越，是台商赴歐投資極佳選擇。感謝台灣方選擇在該市設立「TEEMA科技園區」，強調米市將提供台灣廠商穩定投資環境，鼓勵台商踴躍赴該市投資。

林佳龍向當地政要表示，期盼此案成功後，米恩基尼亞市將成為台灣進入中東歐的門戶，成為台灣與歐洲晶片和資通訊產業三角，包括德國、捷克及波蘭間的重要連結。