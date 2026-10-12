外館資安系統證實有大陸原始碼 外交部：配合相關單位查處

外交部去年資安稽核時發現，安裝在多處外館的資訊資產管理系統出包，疑似含有大陸地區的原始碼，外交部今證實，軟體的部分檔案確實發現有中國大陸公司的簽章，後續將配合相關單位查處。

外交部去年12月例行性資安稽核，驚覺資安軟體系統竟有大陸的原始碼，此套軟體早已安裝在我國多處外館，恐有資安疑慮，隨即向調查局報案。

外交部今天表示，之前透過政府共同供應契約向「坤佑科技」採購資訊資產管理軟體，並裝設於駐外館處的上網電腦，以協助進行資產控管，並無涉及機敏資訊。

外交部指出，跨部會資安健診團隊於去年12月赴駐外館處執行資安稽查任務時，外交部主動發現該資產管理軟體部分檔案，經分析包含「中國廣州溢信科技有限公司」簽章。

外交部在發現後即主動通報上級督導機關及資安主政機關，同時稽查並確認近一年外交部及外館連線紀錄，無異常連線行為，並將相關程式提供予法務部調查局新北市調查處等相關單位進行調查。

外交部表示，後續將配合相關單位查處，倘確認有違法情事，將依契約對廠商究責。