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副總統感謝僑團扮重要橋梁 盼持續深化台美合作

中央社／ 台北12日電

總統蕭美琴今天接見「2026年紐英崙中華公所回國訪問團」，感謝僑團長期在海外扮演台灣與美國社群的重要橋梁。副總統說，政府持續推動「均衡台灣」，也期盼未來持續深化台美在人才交流、創新及研發等各領域的緊密合作。

總統府發布新聞稿，副總統致詞時首先代表政府與人民歡迎僑團訪台，並感謝大家長期以來對台灣人民的情誼與支持，不僅致力推廣及保存紐英崙地區華裔美國人社群的傳統與文化，也扮演連結中華民國台灣與紐英崙地區社群的重要橋梁。

副總統接著表示，數十年來，台灣人民持續努力實現台美人民共同珍視的自由、民主、人權及法治等價值，相信大家多年來也共同見證台灣的重要轉變，不僅成功轉型為穩健且具競爭力的民主國家，也在經濟成長與科技發展方面取得卓越成就。

副總統指出，今年台灣的經濟成長率預估將達11%，在已開發經濟體中表現亮眼，這項成就也反映台美長期以來在人才交流、創新及研發合作等領域建立的緊密關係，以及勤奮的台灣人民對製造業的貢獻，使台灣成為全球科技供應鏈中極為重要的一環。

副總統提到，訪團此行也將有機會深入認識台灣豐富多元的文化。回顧台灣歷史，歷經不同時期的移民浪潮，擁有原住民族、客家等多元文化，隨著新移民陸續來台，不同背景的人們共同努力，讓台灣發展成為蓬勃、開放且包容的社會，也吸引國際人才來台，為台灣經濟發展做出重要貢獻，期盼訪團透過此行可以看見台灣更多不同的面貌。

副總統也說，訪團此行將前往嘉義、台南及高雄等南部地區參訪，總統賴清德的重要施政目標之一就是推動「均衡台灣」，不僅要促進區域均衡發展，也希望經濟繁榮的成果不只讓大型跨國企業受益，中小企業也能共同成長，同時也希望帶動服務業、傳統產業等各產業蓬勃發展，讓台灣各領域均衡成長。

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