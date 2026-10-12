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外交部外館電腦竟裝大陸軟體 藍委喊徹查：資安管理螺絲鬆了？

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立委黃建賓質疑，外交部的資安管理難道已經螺絲鬆了嗎？圖／黃建賓辦公室提供
國民黨立委黃建賓質疑，外交部的資安管理難道已經螺絲鬆了嗎？圖／黃建賓辦公室提供

針對外交資安稽核時發現，安裝在多處外館的資訊資產管理系統，疑似含有大陸地區的原始碼，且相關廠商連續三年取得外交部標案，國民黨立委黃建賓痛批，外交部身為國家對外事務的第一線，掌握大量敏感外交資訊，資安防護理應是重中之重，沒想到大陸來源的軟體竟然能堂而皇之進入外交部，甚至安裝在駐外館處的電腦裡，整整三年才被發現，外交部的資安管理難道已經螺絲鬆了嗎？

黃建賓指出，這起事件最令人擔憂的，不只是採購程序出了問題，而是這三年來，究竟有多少外交資訊可能暴露在風險之中？相關軟體是否具備遠端監控、資料存取及傳輸功能？有沒有敏感資料遭到竊取或外洩？外交部必須立即清查，給國人一個清楚的交代。

黃建賓質疑，政府整天把國家安全掛在嘴邊，結果最應該嚴格把關的外交部，竟然連使用的軟體來源都無法有效掌握，甚至連續三年都沒有察覺異常，這樣的資安防護能力，如何讓國人安心？究竟是採購審查形同虛設，還是內部資安稽核出了問題？相關責任都必須徹底追究。

黃建賓強調，國家安全不是喊口號，更不能等到問題爆發才亡羊補牢；外交部應立即公布清查結果，說明是否涉及資料外洩、影響範圍及後續補救措施，並全面檢討資安管理機制，別讓外交機密成為國安破口。

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