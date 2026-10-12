外交部外館資安系統驚見陸製原始碼 牛煦庭：應解決問題記取教訓

外交部機密公文遭不法人士放上暗網販售，根據監院調查報告指出，共有13件外交部公文外洩；此外，外交部去年12月進行資安稽核時，也發現多處外館使用的資訊資產管理系統出包，疑含中國大陸原始碼。國民黨立委牛煦庭表示，外交部資安問題屢遭立法院檢討，外交部除應追究責任、依法求償，也須記取教訓，避免類似情事重演。

外交部去年12月例行資安稽核時，發現多處外館的資訊資產管理系統疑含中國大陸原始碼，隨即向調查局報案。檢調追查發現，安和科技涉嫌將與中國大陸廣州溢信科技合作開發的軟體IP-guard（端點安全與檔案加密系統）在台重新包裝，透過坤侑科技出名投標，再由鎰威科技協助修改使用者介面及提供維護服務，取得外交部2023年至2025年間、總金額約2000多萬元的採購標案。台北地檢署今依涉嫌違反「政府採購法」，指揮調查局搜索10處、約談4名被告，晚間陸續移送複訊。

牛煦庭表示，外交部的資安已經不是新問題，而是多年都被立法院朝野屢次檢討的問題，為此外交部還花費上億元建構跨國內網保護重要機密公文，結果還是發生外交部機密公文外洩到暗網兜售的事情。

牛煦庭指出，立法院支持外交部耗資建立安全的資訊環境，但外交部總要把問題解決；這次資安軟體洗產地的公司，應該在投標就有蛛絲馬跡，外交部求償以外，也要在下次開標時吸取教訓，外交部的資安是不容許有任何疏忽的。