台南美食擄獲史王味蕾 桂花冬瓜檸檬、紅柚助攻邦誼

為慶賀雙十國慶，史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世率團訪問台灣。國慶活動結束後，總統賴清德邀請恩史瓦帝三世一行前往台南，除參訪陸軍航空飛行訓練指揮部，也安排品嚐道地台菜、搭乘遊艇欣賞海上風光，而桂花冬瓜檸檬、紅柚意外成為兩國邦誼最佳助攻。

恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）應政府邀請，於9日至17日偕祖瑪王妃（Inkhosikati Make Zuma）率團搭乘專機訪台參加國慶慶典活動，並進行國是訪問。

賴總統11日陪同恩史瓦帝三世參訪陸軍飛行訓練指揮部，盼恩史瓦帝三世對台灣有更進一步了解，促進兩國邦誼更加穩固。

訪團參訪飛訓部隊史館時，意外發現館內珍藏著來自史瓦帝尼的小型手工皮鼓，以及台史兩國飛官的合照與訓練紀念臂章。

現場導覽人員表示，當年為配合UH-1H直升機移交，台灣曾協助史瓦帝尼飛官到空訓部接受飛行訓練，雙方教官、學員共同投入訓練，也留下珍貴的交流紀錄。其中，當時的紀念訓練臂章，上面繡有象徵史瓦帝尼王室的大象與獅子；紀念章上的盾牌，則融入中華民國國旗元素，見證兩國間的合作與繁榮。

此外，館內也珍藏史瓦帝尼王國王子斯卡洛的飛行訓練課程紀錄，巧合的是，當年陪同王子參與訓練交流的飛官，當天也在現場，2位老朋友久別重逢不僅熱情擁抱，更親切互道好久不見，讓參訪增添溫馨插曲。

據了解，結束飛訓部行程後，賴總統邀請史王一行前往台南經典台菜老店「阿霞飯店」，以澎湃台菜款待遠道而來的老朋友。史王對台菜讚不絕口，尤其是餐廳招牌飲品「桂花冬瓜檸檬」，續杯之外更頻頻好奇詢問，賴總統得知後隨即加碼準備6瓶冬瓜檸檬汁，讓國王帶回品嚐。

祖瑪王妃最驚豔的則是飯後水果紅柚，對台灣水果情有獨鍾，因此餐廳加碼再送上現剝柚子讓王妃帶回盡情享用，也讓台灣水果成了兩國邦誼最佳助攻。