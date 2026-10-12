快訊

赤峰街名店又少一間！14年「名古屋台所」熄燈 拆除招牌畫面曝

中國大陸首度制裁台灣友邦官員 我外交部： 手段卑劣

中職／決戰G4！兄弟鄭浩均vs.獅隊布雷克 兩軍都少1洋投待命

聽新聞
0:00 / 0:00

中國大陸首度制裁台灣友邦官員 我外交部： 手段卑劣

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。聯合報系資料照
中華民國外交部。聯合報系資料照

中國大陸外交部今上午宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，我外交部嚴正譴責，並批評中國的手段卑劣，認為中國妄圖以政治恫嚇與跨境鎮壓手段，迫使他國屈從其政治企圖，並破壞台灣與貝里斯及巴拉圭之間的緊密邦誼。

中國大陸外交部12日宣布制裁巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego），以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（Francis Fonseca）。這是中國首度制裁台灣邦交國官員。

我外交部12日傍晚發出新聞稿，嚴正譴責及駁斥中國外交部的新聞稿內容，指其內容荒謬至極，公然干涉他國主權及外交政策，違反國際法原則，赤裸展現中國妄圖以政治恫嚇與跨境鎮壓手段，迫使他國屈從其政治企圖，並破壞台灣與貝里斯及巴拉圭長久以來篤實緊密邦誼，心態可議、手段卑劣。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認事實及台海客觀現狀，中國對於台灣的外交關係無權置喙。

外交部指出，台灣與貝里斯及巴拉圭等國家間互動交往，向來秉持平等互惠與尊重相互主權的原則，這是國際社會共識及基本準則；中國的脅迫打壓行徑只會凸顯其蠻橫無理，讓世界各國更加看清中國以霸權破壞國際秩序的意圖，也強化我國友邦堅定支持台灣的信念。

外交部表示，台灣與貝里斯及巴拉圭長久以來的邦誼，透過各項裨益民生福祉的計畫日臻堅實，充分展現在政府高層及官員間彼此互信及頻密的往來互動，外交部將持續在「總合外交」及「榮邦計畫」的合作架構下，為兩國的國家發展與人民福祉而努力，尋求互利互惠的共榮發展，共同抵禦威權勢力的擴張，捍衛自由、民主、人權，並維護區域的和平、安定與繁榮。

中國大陸 外交部 外交

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

制裁我2友邦部長 陸外交部：加以懲戒、以儆效尤

北京首度制裁台灣友邦官員！巴拉圭、貝里斯2部長挺台事蹟一次看

史上首次 大陸宣布制裁我邦交國巴拉圭、貝里斯部長

反擊大陸國台辦 外交部：台灣前途中國無權置喙

相關新聞

沈伯洋質詢心疼官員犧牲假期 蔣萬安：勞動教師節放假為何你反對？

立院外交國防委員會今開本會期首場委員會，立委沈伯洋質詢時說，今連假後周一就排專案報告「相信蠻多人犧牲假期」準備，將提議將周一委員會排至周二。台北市長蔣萬安今被問到「會不會覺得沈在營造暖男形象？」蔣萬安問，「那為什麼包括勞動、教師節放假修法，（沈伯洋）投下反對票？」

松機遷建綠轟突襲...蔣萬安：去年輝達曾考慮在松機旁松南營區落腳

台北市長蔣萬安宣布啟動松山機場遷建重大政策，民進黨北市長參選人沈伯洋認為軍用、離島醫療後送等難解，沒看到配套？民進黨立委莊瑞雄也批突襲？蔣今駁突襲說，透露去年輝達有考慮在松機旁松南營區落腳，蔣也強調，松機遷建「國防需求不打折，醫療後送不中斷，離島住戶權益一定不要受影響。」

中國大陸首度制裁台灣友邦官員 我外交部： 手段卑劣

中國大陸外交部今上午宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，我外交部嚴正譴責，並批評中國的手段卑劣，認為中國妄圖以政治恫嚇與跨境鎮壓手段，迫使他國屈從其政治企圖，並破壞台灣與貝里斯及巴拉圭之間的緊密邦誼。

松機遷建未先徵詢衛福部！石崇良喊「被偷襲」 陳菁徽反嗆：我們才是

台北市長蔣萬安參選台北市長提出遷建松山機場政見，今於立法院社會福利及衛生環境委員會成為質詢焦點。立委陳菁徽說，衛福部長石崇良日前針對松機遷建，認為應考量醫療後送問題，但實際上應先解決偏鄉醫療問題，建議部長發言應多考量。

王世堅領銜300人集結抗議 要求公平會駁回Grab併foodpanda併購案

公平交易委員會將於10月27日前，針對東南亞外送龍頭Grab收購foodpanda台灣外送事業一案作成決定。多個相關產業工會今天和民進黨立委王世堅、新北市議員戴瑋姍、前立委高嘉瑜等多位民意代表，超過300人集結於公平會，表達「反對數位服貿2.0」，並遞交陳情書要求公平會駁回這項併購案。

謝國樑上午掀天外天大火疑雲 被點名童姓業者下午發聲明駁斥無中生有

基隆市長謝國樑今天說明天外天廢床墊堆置場大火疑點時，被「點名」的童姓業者，下午發出聲明，反指謝國樑動用公權力無中生有、斷章取義，若仍持續惡意中傷，不排除提告捍衛清白。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。