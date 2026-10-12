中國大陸首度制裁台灣友邦官員 我外交部： 手段卑劣

中國大陸外交部今上午宣布制裁我國友邦巴拉圭及貝里斯兩位部長，我外交部嚴正譴責，並批評中國的手段卑劣，認為中國妄圖以政治恫嚇與跨境鎮壓手段，迫使他國屈從其政治企圖，並破壞台灣與貝里斯及巴拉圭之間的緊密邦誼。

中國大陸外交部12日宣布制裁巴拉圭資通訊科技部長畢亞德（Gustavo Emigdio Villate Samaniego），以及貝里斯外交、外貿、教育、文化、科學和技術部長馮賽卡（Francis Fonseca）。這是中國首度制裁台灣邦交國官員。

我外交部12日傍晚發出新聞稿，嚴正譴責及駁斥中國外交部的新聞稿內容，指其內容荒謬至極，公然干涉他國主權及外交政策，違反國際法原則，赤裸展現中國妄圖以政治恫嚇與跨境鎮壓手段，迫使他國屈從其政治企圖，並破壞台灣與貝里斯及巴拉圭長久以來篤實緊密邦誼，心態可議、手段卑劣。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認事實及台海客觀現狀，中國對於台灣的外交關係無權置喙。

外交部指出，台灣與貝里斯及巴拉圭等國家間互動交往，向來秉持平等互惠與尊重相互主權的原則，這是國際社會共識及基本準則；中國的脅迫打壓行徑只會凸顯其蠻橫無理，讓世界各國更加看清中國以霸權破壞國際秩序的意圖，也強化我國友邦堅定支持台灣的信念。

外交部表示，台灣與貝里斯及巴拉圭長久以來的邦誼，透過各項裨益民生福祉的計畫日臻堅實，充分展現在政府高層及官員間彼此互信及頻密的往來互動，外交部將持續在「總合外交」及「榮邦計畫」的合作架構下，為兩國的國家發展與人民福祉而努力，尋求互利互惠的共榮發展，共同抵禦威權勢力的擴張，捍衛自由、民主、人權，並維護區域的和平、安定與繁榮。