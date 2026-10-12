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松機遷建未先徵詢衛福部！石崇良喊「被偷襲」 陳菁徽反嗆：我們才是

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北市長蔣萬安參選台北市長提出遷建松山機場政見，今於立法院社會福利及衛生環境委員會成為質詢焦點。衛福部長石崇良（右）說，希望縣市政府提出重大政策前應與衛福部討論，這一次卻未事先討論，感覺十分詫異，「有被偷襲的感覺」。圖／翻攝國會頻道
台北市長蔣萬安參選台北市長提出遷建松山機場政見，今於立法院社會福利及衛生環境委員會成為質詢焦點。衛福部長石崇良（右）說，希望縣市政府提出重大政策前應與衛福部討論，這一次卻未事先討論，感覺十分詫異，「有被偷襲的感覺」。圖／翻攝國會頻道

台北市長蔣萬安參選台北市長提出遷建松山機場政見，今於立法院社會福利及衛生環境委員會成為質詢焦點。立委陳菁徽說，衛福部石崇良日前針對松機遷建，認為應考量醫療後送問題，但實際上應先解決偏鄉醫療問題，建議部長發言應多考量。

對於松機遷建議題，石崇良說，確實必須考量偏鄉醫療後送，包括金門、馬祖等病患，都是以松山機場作為後送的交通場域，針對機場遷建，必須要多加考量，甚至台東等偏鄉醫師也憂心人力支援問題，應將醫療也應一併納入遷建規畫，希望縣市政府提出重大政策前應與衛福部討論，這次未事先討論，「有被偷襲的感覺」。

陳菁徽說，提出機場遷建政策的人，並沒有說不納入醫療考量，這需要地方政府、衛福部、交通部一同研商，建議部長發言應多思考。據統計，2022至2025年有17家平地偏鄉衛生所，連續4年 西醫師執業登記，而2023至2025年，公費醫師實際分發不到地方需求的一成，如地方需求126至130人，實際只有7至11人，且截至2025年底，一般公費醫師服務期滿留任率僅達14.94%，如此低的留任率是遷建松山機場後才出現的數據嗎？

「我們才有被偷襲的感覺。」陳菁徽說，依衛福部優化偏鄉醫療精進計畫第二期（2024至2027年），於2024年本期可支用預算達8888.3萬元，本期執行率36.77％（3267.9萬元），2025年本期可支用預算達4億8610.2萬元，本期執行率達8.31％（4039.2萬元），衛福部應先解決偏鄉醫療問題。

石崇良說，優化偏鄉醫療精進計畫第二期部分經費用於偏鄉衛生所的硬體設備更新，將於後續持續進行，且去年計畫有受到一些影響，也會持續督促。

石崇良 陳菁徽 衛福部 松山機場 蔣萬安 台北市長

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