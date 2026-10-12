沈伯洋質詢心疼官員犧牲假期 蔣萬安：勞動教師節放假為何你反對？

立院外交國防委員會今開本會期首場委員會，立委沈伯洋質詢時說，今連假後周一就排專案報告「相信蠻多人犧牲假期」準備，將提議將周一委員會排至周二。台北市長蔣萬安今被問到「會不會覺得沈在營造暖男形象？」蔣萬安問，「那為什麼包括勞動、教師節放假修法，（沈伯洋）投下反對票？」

蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會，媒體問蔣，今天立法院外交及國防委員會召開本會期首場委員會，邀請國防部長顧立雄報告，沈伯洋質詢時，心疼連假過後就排專案報告，「相信蠻多人犧牲了假期」準備，因此將提議修改立法院會期設計，以免犧牲相關部會官員的假期。

蔣萬安則酸爆沈伯洋，表示如果沈委員現在突然關心起周一開會，會造成同仁的負擔或辛苦，那為什麼那時候，包括勞動節、教師節放假的修法卻投下反對票。