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沈伯洋質詢心疼官員犧牲假期 蔣萬安：勞動教師節放假為何你反對？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會。記者林麗玉／攝影

立院外交國防委員會今開本會期首場委員會，立委沈伯洋質詢時說，今連假後周一就排專案報告「相信蠻多人犧牲假期」準備，將提議將周一委員會排至周二。台北市長蔣萬安今被問到「會不會覺得沈在營造暖男形象？」蔣萬安問，「那為什麼包括勞動、教師節放假修法，（沈伯洋）投下反對票？」

蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會，媒體問蔣，今天立法院外交及國防委員會召開本會期首場委員會，邀請國防部長顧立雄報告，沈伯洋質詢時，心疼連假過後就排專案報告，「相信蠻多人犧牲了假期」準備，因此將提議修改立法院會期設計，以免犧牲相關部會官員的假期。

蔣萬安則酸爆沈伯洋，表示如果沈委員現在突然關心起周一開會，會造成同仁的負擔或辛苦，那為什麼那時候，包括勞動節、教師節放假的修法卻投下反對票。

<a href='/search/tagging/2/台北市長' rel='台北市長' data-rel='/2/253814' class='tag'><strong>台北市長</strong></a>蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 沈伯洋 教師節 連假 台北 台北市長 台北市選舉

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