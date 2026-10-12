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王世堅領銜300人集結抗議 要求公平會駁回Grab併foodpanda併購案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
王世堅領銜300人集結公平會，反對Grab「數位服貿2.0」。圖／王世堅辦公室提供
王世堅領銜300人集結公平會，反對Grab「數位服貿2.0」。圖／王世堅辦公室提供

公平交易委員會將於10月27日前，針對東南亞外送龍頭Grab收購foodpanda台灣外送事業一案作成決定。多個相關產業工會今天和民進黨立委王世堅、新北市議員戴瑋姍、前立委高嘉瑜等多位民意代表，超過300人集結於公平會，表達「反對數位服貿2.0」，並遞交陳情書要求公平會駁回這項併購案。

王世堅表示，這整起併購案已經非常明確地存在市場壟斷與國家安全的雙重危機，他最無法接受的是，經濟部長龔明鑫身為相關產業監管與審查機關的首長，竟然還親自出席一場號稱探討新外送平台產業發展、實則在替Grab收購 foodpanda案公開站隊的論壇，違反行政中立非常糟糕，若最終併購案被強行放行，龔明鑫就應該為這樣喪失立場、行政不中立的行為下台負責。

王世堅指出，目前公平會內部呈現兩位委員支持、兩位委員反對的僵局，但公平會主委態度卻偏向支持，導致全案極有可能朝「附條件通過」的方向定調，然而在壟斷疑慮與國安風險完全沒有受到實質評估與排除的情況下，外界與基層絕對無法接受這種結果，呼籲公平會必須懸崖勒馬，直接依法否決這項併購案。

戴瑋姍表示，Grab與Uber之間的股權與利益關係「剪不斷、理還亂」，在雙方具有共同經濟利益、實質競爭嚴重存疑的情況下，社會大眾與基層完全無法接受任何形式的「附條件通過」；目前全台灣外送產業的從業人員高達數十萬人，背後更牽動無數家庭的生計與合作店家、消費者的權益，一旦強行放行這場換湯不換藥的假競爭併購案，將導致平台失去外部制衡力量，造成整體外送產業嚴重受害。

高嘉瑜表示，現在的平台已經出現各種巧立名目亂收費的亂象，明明已經付費訂閱了會員，每一筆訂單卻還是被不斷加收各種不透明的平台費或服務費，這種收費機制早已嚴重侵害廣大消費者的權益。如果在現有兩家平台並存的情況下都已經如此，完全可以想像一旦放行由 Uber 擔任最大外部股東的Grab收購 foodpanda，在缺乏實質市場競爭與制衡力量下，平台恣意漲價與轉嫁成本的情況勢必更加變本加厲。

對於部分單位提出以承諾遵守外送專法作為「附條件核准」的前提，全國外送產業工會理事長陳昱安表示，守法是企業最基本的義務，基層辛苦爭取來的法律基本保障，根本不應該成為所謂「條件」，公平會的職責是維護市場競爭，而非替財團尋找過關的方法。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪表示，Grab的AI研發核心就設於北京與深圳，一旦台灣民眾的日常消費習慣、實時定位與街巷移動圖資，全數交由中國境內的 AI 團隊掌控與分析，將對台灣的資安與國家安全構成最直接的威脅。

王世堅 foodpanda 併購 公平會 Grab 外送

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