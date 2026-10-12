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松機遷建綠轟突襲...蔣萬安：去年輝達曾考慮在松機旁松南營區落腳

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安宣布啟動松山機場遷建重大政策，民進黨北市長參選人沈伯洋認為軍用、離島醫療後送等難解，沒看到配套？民進黨立委莊瑞雄也批突襲？蔣今駁突襲說，透露去年輝達有考慮在松機旁松南營區落腳，蔣也強調，松機遷建「國防需求不打折，醫療後送不中斷，離島住戶權益一定不要受影響。」

蔣萬安今天也透露，其實他去年寫Email給輝達執行長黃仁勳的時候，就特別推薦松機旁邊的松南營區給黃；松機遷建不是突襲，是很早就開始規畫；甚至針對松南營區這塊地，市府去年也特別發文要求國防部，去年底要把土地還給市府，包括現在可行性評估、明年開放招商，都是之前就有相關規畫。

蔣萬安今天下午出席2026士林民俗文化季記者會，對於沈伯洋質疑松機遷建沒配套？蔣說，他之前講過，包括軍用機場部分，因應現在新形態戰爭模式，相關國防軍力部署，都可以重新做一個思考。

離島醫療後送，蔣說，其實他也規畫保留直升機後送這樣的一個方式，當然也會研議相關的醫療分流，還有醫療綠色通道。至於離島民眾相關權益，這絕對不要受影響，就是原本離島民眾相關的運量一定要妥善的轉移。

「國防的需求不打折，醫療後送部分不中斷，對離島住戶相關權益，一定不要受到影響。」蔣說，松山機場遷移這件事，不只是四年前市長選舉或是更早前，大家都有討論過。更重要是，現在輝達進來、AI浪潮來了，他可以跟大家分享，當時輝達決定希望設海外總部，他們看各縣市有沒有足夠大面積土地，且要緊鄰市中心，這是輝達提出來的條件。

蔣說，看到其他縣市很快盤點出大面積土地，但台北市就很困難。在北市府積極盤點以後，終於找到包括北士科、還有松山機場南側的松南營區。輝達確實有考慮過松南營區，也帶他們去看過。且他寫Email給黃仁勳的時候，特別強力推薦松南營區這個地方。那時候他就特別發文要求國防部，去年底就要把土地還給市府，因為這是北市府很快可以取回土地給輝達的一塊地。輝達也有考慮過，所以松南營區及包括松機腹地的潛力，對於未來AI科技發展非常重要的關鍵。

蔣說，所以在這個時候提出松機遷建不是突襲，是很早就規畫，包括松南營區，產業局很快就提出對松南營區未來開發的可行性評估，而且走訪產業界包括科技、醫療等，尋求意見跟看法，民間有非常高的投資意願，看到了這樣的一個潛力。也因此依照相關期程，規畫明年松南營區就會開放招商，這些都是事先都在準備的，包括發文去年底前就拿回土地，包括現在的可行性評估、及明年開放招商，都是之前就有相關規畫。

蔣萬安 松南營區 輝達 松山機場 台北 台北市長 台北市選舉

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