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謝國樑上午掀天外天大火疑雲 被點名童姓業者下午發聲明駁斥無中生有

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（中）今天說，天外天回收床墊堆置場火災，如果是非自然行為，財務絕對不是理由，希望相關單位協助釐清。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天說，天外天回收床墊堆置場火災，如果是非自然行為，財務絕對不是理由，希望相關單位協助釐清。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天說明天外天廢床墊堆置場大火疑點時，被「點名」的童姓業者，下午發出聲明，反指謝國樑動用公權力無中生有、斷章取義，若仍持續惡意中傷，不排除提告捍衛清白。

基隆市環保局發包委外處理約1700床回收的床墊，業者以74萬多元得標，9月29日進場，9月30日下午堆置場起火燃燒，隔天才被撲滅。市府質疑起火原因不單純，全案由基隆地檢署檢察官指揮偵辦中。

謝國樑上午表示，火場有兩個獨立的燃燒區域，相隔20公尺，導致嚴重空氣汙染。發生大火，業者非但拿不到74萬多元，還要面臨500萬元左右罰鍰。所以假如這場火是非自然的，是人為的，財務絕對不是他們做這件事情理由。

謝國樑也提及檢舉函點名的「童姓業者」，兩年前曾經跟環保局的主管說，解決天外天的床墊，「就是放一把火最快」，市府高度重視檢舉函內容，並把所有認為可疑的事證、線索跟疑點，轉知社會大眾，也期盼、請求檢方還原事實。

謝國樑的競選對手童子瑋陣營指出，童子瑋不認識謝口中的童姓業者，很遺憾謝國樑為了選舉，將市政重大議題，以特定姓氏作為影射對象。童子瑋唯一關心的是，為什麼市府接獲檢舉兩年了不聞不問？是否根本沒有處理問題的能力。

童姓業者下午發表聲明，指他和他的公司在好幾年前，就與床墊處理業務沒有關係。謝國樑僅憑一封匿名檢舉信，就以暗示、隱喻的手段，將火災責任與特定姓氏進行牽連，根本是完全沒有可信度的惡意指控，純粹是因應選舉進行政治操作，企圖讓合法經營的業者背黑鍋。

對於謝國樑稱他兩年前曾對環保局主管說「放一把火最快」，童姓業者強調完全是不實的抹黑與無稽之談。他是規規矩矩、正正當當做生意的人，怎麼可能去做犯法的事？斥責市府斷章取義，已對他個人的清譽與正常生活造成嚴重損害。

童姓業者說，市府在記者會不斷強調「童姓業者」，甚至刻意翻出七、八年前不起訴及無罪定讞的案件情節，根本是藉由特定姓氏進行政治影射，「難道在基隆姓童就是一種罪過嗎？」環保局清楚發包與付錢請託的得標對象是誰，市府根本是亂扣帽子，甚至讓出面說明的業者面臨被解約威脅。

童姓業者強調，這場火災及目前的得標廠商，與他本人及他的公司絕對沒有半點關係，呼籲謝國樑團隊停止惡劣的政治噴墨行為，並正式交代與道歉。後續若仍在無證據情況下惡意中傷，不排除對市府提出告訴，以法律行動捍衛自身清白。

基隆市天外天回收床墊堆置場9月30日發生火災，空氣汙染引發民怨。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市天外天回收床墊堆置場9月30日發生火災，空氣汙染引發民怨。記者邱瑞杰／翻攝

謝國樑 基隆 環保局 床墊

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